به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۵ مهر ماه مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم دو روزه که پنجم و ششم مهر ماه برگزار میشود، گفت: ابتدا گزارشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته اعلام کنم. نخست این که بخش کشاورزی از منفی ۴.۲ به مثبت ۳.۲ دست یافته است در حالی که در برنامه هفتم پیشرفت رشد ۵.۵ درصدی پیشبینی شده است.
وی افزود: افزایش ۳۲ درصدی صادرات و بهبود ۳ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی از دیگر دستاوردهای ما در این بخش است. تراز تجاری از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار ارتقا پیدا کردهایم.
وی با بیان این که یک درصد به سهم کشاورزی در اقتصاد اضافه شده است، اظهار کرد: در یک سال گذشته تأمین و تدارک امنیت غذایی با تمام فراز و فرودهای نه فقط در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که از آغاز دولت چهاردهم با ترور یک مقام بینالمللی در ابتدا آغاز دولت، با تلاش تولیدکنندگان و مدیریت بخش کشاورزی تأمین بود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش قابل توجه ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی از حدود ۲۰! میلیارد دلار به ۱۱.۵ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت، اعلام کرد: امسال هم این عدد با ۸ میلیارد دلار در حال مدیریت شدن است. همچنین سال گذشته از ۱۱.۵ میلیارد دلار. یک میلیارد دلار ذخیره و بدهی قبل این بخش پرداخت شد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر انضباط مالی، اضافه کرد: ما باید به سمت خودکفایی کالاهای اساسی حرکت کنیم. در این راستا شاهد رشد ۲۷ درصدی تولید شکر، ۱۲ درصد پرورش ماهی در قفس، ۲۷ درصد پرورش ماهیان خاویاری، ۵ درصد تولید شیر خام و ۵۴ درصد تولید میوههای گرمسیری در کشور بودیم.
وی افزود: در شکر تا پایان دولت به خودکفایی نزدیک میشویم. در واردات میوههای گرمسیری حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار سالانه ارز از کشور خارج میشود که این عدد امسال کاهش یافته و تا پایان دولت در تولید موز به خودکفایی دست پیدا خواهیم کرد.
این مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه رشد تولید محصولات در بخش کشاورزی به افزایش تولید کودهای شیمیایی در کشور پرداخت و عنوان کرد: در تولید کود فسفات و پتاس ۱۵ درصد داشتهایم و با این روند در چند سال آینده از واردات آنها به صادرکننده تبدیل میشویم.
نوری قزلچه در ادامه این آیین عنوان کرد: از دیگر دستاوردهای بخش کشاورزی ضریب نفوذ ۲۲ درصدی نهادههای دامی یارانه دار در جامعه روستایی و عشایری است.
وی یادآور شد: رفع تداخل اراضی کشاورزی با سرعت در حال پیگیری است و سال گذشته این امر ۴۶ درصد رشد داشت. رشد ۶۲ درصدی پوشش بیمهنامه های کشاورزی و برگزاری ۴ کمیسیون اقتصادی بینالمللی در حوزه دیپلماسی از دیگر عملکردهای وزارتخانه در این دولت است.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: برنامهریزی شده تا در تأمین گوشت قرمز تا پایان دولت به خودکفایی برسیم.
وی با بیان این که در شرایطی این وعدهها داده میشود که با موانعی چون تغییر اقلیم، کم آبی و… مواجه هستیم، ادامه داد: در حال حاضر بزرگترین مانع بخش کشاورزی آب است. به طور متوسط هر ۱.۳ تا ۱.۴ کیلو گرم تولید محصولات کشاورزی با مصرف ۱۰۰۰ لیتر آب بوده که میتوان با بهرهوری این عدد قابل کاهش است.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان به خودکفایی گندم گفت: امسال حدود ۳ میلیون تن تقاضا اضافه برای واردات گندم داریم که باید تلاش شود تا در این راستا خودکفا باشیم که به نفع منافع کشور است.
نظر شما