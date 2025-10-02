افزایش قیمت در بازار انواع گوشت ادامه دارد+جدول نرخ کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به دهم مهر ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار گوشت مرغ

ابتدای هفته هر کیلو گرم مرغ ۱۳۹ هزار تومان بوده و این قیمت در میانه هفته به ۱۶۹ هزار تومان رسید. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی کشور در این باره عنوان کرد، این امر به کاهش عرضه مرغ زنده و افزایش تقاضا نسبت به عرضه در بازار گوشت بر می‌گردد. وی اعلام کرد که تا هفته آینده با افزایش عرضه، قیمت‌ها دوباره به نرخ قبل بر می‌گردد.

در این هفته هر کیلو گرم گوشت بوقلمون نیز ۱۷۹ هزار تومان بود که با تغییراتی که در طرح کالابرگ الکترونیک رخ داده این نوع گوشت نیز جز ۱۱ قلم کالای اساسی قرار گرفته است.

بازار گوشت قرمز

قیمت گوشت قرمز همچنان روند افزایشی دارد. کاهش واردات نهاده دامی نه فقط بازار این محصول پروتئینی را در نیمه اول سال که نیمه دوم را هم تحت‌تأثیر خود قرار داده است.

افزایش نرخ هم در دام سبک و گوشت گوسفندی و هم در دام سنگین و گوشت گوساله ادامه دارد.

بازار ماهی تازه

دو هفته گذشته هر کیلو گرم ماهی پرورشی قزل‌آلا ۲۸۵ هزار تومان بود. این عدد هفته اول شهریور ۲۴۸ هزار تومان بود. این نرخ سوم مهر به هر کیلو گرم ۳۴۵ هزار تومان رسید.

امروز ۱۰ مهر افزایش قیمت ماهی قزل‌آلا ادامه داشته و با قیمت هر کیلو گرم ۳۶۵ هزار تومان در حال عرضه است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه، سردست و راسته گوسفند ۸۵۰-۸۷۰ ۸۳۰-۸۵۰ گوشت ران گوسفندی ۱۰۴۰۰۰۰-۱۱۲۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰-۱۰۵۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۸۸۰-۹۰۰ ۸۷۰-۸۸۰ گوشت ران گوساله ۹۳۰-۹۵۰ ۹۳۰-۹۵۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۵۰-۶۹۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۵-۷۷۵ ۶۹۵-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۹۹۰ ۹۹۰ گوشت مرغ ۱۶۹ ۱۳۹ ران مرغ بدون کمر ۱۳۸ ۱۲۹ ران مرغ با کمر ۱۲۰ ۹۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۱۹۰-۳۲۰ ۱۹۰-۳۲۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۳۵-۱۹۰ ۱۳۵-۱۹۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) ۱۷۵ ۱۷۵ قزل‌آلا ۳۶۵ ۳۴۵ میگو تازه ۴۹۰-۶۹۰ ۴۹۰-۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۲۵ - کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۶۸ ۶۰-۶۸ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۳۵ ۳۵ شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۰ ۳۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۲۵۰ ۴۱.۲۵۰ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۱۱۷.۷۰۰ ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۳۶۰ ۳۶۰ برنج طارم - - برنج شمشیری - - برنج هندی ۱۰۰ ۱۰۰ لوبیا چیتی فله‌ای و بسته بندی ۵۰۰-۶۰۰ ۵۰۰-۶۰۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۳۹ ۳۳۹ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) - - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۰۰ ۲۱۹.۹۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - - لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۱ درصد، گوشت گوساله با ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۲۱ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۴ درصد، حبوبات ۱۵ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۴ درصد، قند ۲ درصد و شکر ۶ درصد در هفته منتهی به ۴ مهر ماه، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.