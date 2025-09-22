  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

امروز شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی برای تعیین نرخ گندم تشکیل می‌شود

امروز شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی برای تعیین نرخ گندم تشکیل می‌شود

امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با موضوع تعیین «قیمت خرید تضمینی گندم» در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.

این شورا با دستور جلسه تعیین «قیمت خرید تضمینی گندم» سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ساعت ۱۳ تشکیل شده و اعضا درباره نرخ پیشنهادی گندم چانه‌زنی می‌کنند.

پیشنهاد اعضای بخش خصوصی این شورا و بنیاد ملی گندم‌کاران هر کیلو گرم گندم به مبلغ ۳۲ هزار تومان است که در جلسه قبل این مبلغ از سوی دو عضو دولتی شورا (نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان برنامه و بودجه) رد شد.

گفتنی است، با تعیین قیمت گندم، نرخ سایر محصولات اساسی بخش کشاورزی مانند کلزا نیز مشخص خواهد شد.

کد خبر 6597710
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها