به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار میشود.
این شورا با دستور جلسه تعیین «قیمت خرید تضمینی گندم» سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ساعت ۱۳ تشکیل شده و اعضا درباره نرخ پیشنهادی گندم چانهزنی میکنند.
پیشنهاد اعضای بخش خصوصی این شورا و بنیاد ملی گندمکاران هر کیلو گرم گندم به مبلغ ۳۲ هزار تومان است که در جلسه قبل این مبلغ از سوی دو عضو دولتی شورا (نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان برنامه و بودجه) رد شد.
گفتنی است، با تعیین قیمت گندم، نرخ سایر محصولات اساسی بخش کشاورزی مانند کلزا نیز مشخص خواهد شد.
