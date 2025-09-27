خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

اعلام برگزیدگان نهمین جشن عکاسان سینما

در هفته‌ای که گذشت، مراسم پایانی نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران به دبیری محمد (نادر) فوقانی، در موزه سینمای ایران برگزار شد و برگزیدگان این جشن اعلام و تقدیر شدند.

در این مراسم، علیرضا داوودنژاد کارگردان و نویسنده باسابقه سینما، حسن توکل‌نیا تهیه کننده پیشکسوت سینما، میترا محاسنی و عزیز ساعتی عکاس و فیلمبردار پیشکسوت سینما تجلیل شدند.

برگزیدگان جشن نهم عکاسان سینما به شرح زیر بودند:

دیپلم افتخار بخش شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۲: فتاح ذی‌نوری برای «زخم‌کاری»

دیپلم افتخار نمایش خانگی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: امید صالحی برای «آبان» و «در انتهای شب»

تندیس فیلم سینمایی ۱۴۰۳: مهرداد امینی برای «خدای جنگ»

دیپلم افتخار شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۲: احمدرضا شجاعی برای «خائن‌کشی»

دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۲: امیرحسین غضنفری برای «احمد»

دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: پویا شاه‌جهانی برای «پالایشگاه» و «پیشمرگ»

دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۳: مجید طالبی برای «زیبا صدایم کن»

دیپلم افتخار و تندیس انجمن شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۳: سمیرا بختیاری برای «گردن‌زنی»

در این مراسم، پرویز پرستویی، آزیتا حاجیان، منوچهر شاهسواری، محمدمهدی عسگرپور، فریبا کوثری، شقایق فراهانی، ویدا جوان، علیرضا داوودنژاد، محمدرضا داوودنژاد، ابوالفضل پورعرب، هارون یشایایی، فرامرز روشنایی، شروین امیرصادقی، نیکی مظفری، حسن آقا کریمی، نیما آقا کریمی، آیدین ظریف، مهری شیرازی، علیرضا حسینی، محمد بحرانی، رویا جاویدنیا، زهرا داوودنژاد، مجید توکلی، سیاوس اسعدی، شاهد احمدلو، محسن شاه ابراهیمی، بهمن اردلان، امیر اثباتی، علی لقمانی، اتابک نادری، جهانبخش سلطانی، محسن شایانفر، هارون یشایایی، حسن زاهدی، شهراد بانکی، پرویزکاظم لو، سام قریبیان، محمد قنبری، رسول صدرعاملی، حبیب اسماعیلی، حبیب رضایی، داوود بخشی خانی، مختار سائقی، علیرضا رضا داد، علی علائی، نوید پورفرج، روشنک گرامی، هومن حاج عبدالهی، احترام برومند، امید صالحی، پویا شاه جهانی، احمد رضا شجاعی، فتاح ذی نوری، مجید خمسه، بهروز صادقی، رضا مهاجر، امیرعابدی، حافظ احمدی، عبدالله عبدی نسب، نازنین سلامیان، ایران انتظام، کسری نیک رفتار، علی نیک رفتار، مهرداد امینی، امیرحسین غضنفری، امید نعمت پور، ترنم کریمیان، مریم مومن، سونیا حسینی، نیک آفرید حسینی، دیبا زاهدی و ... حضور داشتند.

حرف‌های پرویز پرستویی حاشیه شد!

در مراسم نهمین جشن عکاسان سینما، پرویز پرستویی برای بزرگداشت میترا محاسنی و عزیز ساعتی روی صحنه آمد اما قبل از این بزرگداشت، سخنانی را درباره سوءتفاهم مردم سیستان و بلوچستان از سخنانش در جشن روز ملی سینما ایراد کرد.

وی گفت: روز ملی سینما از من بابت فعالیت‌های اجتماعی‌ام تقدیر شد. در آن مراسم، سخنان انتقادی من نسبت به وضعیت بد و فقر مطلق در بخشی از این خطه، به دوستان سیستانی برخورد. من در مورد فقری که در مناطق محروم زاهدان وجود دارد، صحبت کردم؛ می‌دانم که مردم سیستان، دانشمند و مهندس و دکتر دارند اما مردمان جایی که منظور من بود، علاوه بر اینکه برق و آب ندارند، هویت رسمی هم ندارند! دوستان سیستانی به حرف من واکنش نشان دادند اما منظور من در مورد کسانی است که در فقر مطلق زندگی می‌کنند. من دست شریف تک تک مردم سیستان و بلوچستان را می‌بوسم و پوزش می‌خواهم.

افتتاحیه‌هایی برای فیلم‌های جدید روی پرده؛ از «یوز» تا «دادخواست»

جشن بزرگ افتتاحیه انیمیشن سینمایی «یوز» در جمع هزار نفری بچه‌ها و خانواده‌های‌شان در باغ کتاب تهران برگزار شد. این مراسم با پخش زنده و با حضور عروسک «یوز»، فاطمه امینی «ننه نقلی»، احسان مهدی و کاراکتر نوید همراه بود و در پایان نیز کیک «یوز» همزمان با آغاز اکران اثر در سینماهای سراسر کشور بریده شد. رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی کشور همراه با خانواده مهمان ویژه نمایش انیمیشن سینمایی «یوز» بود.

همچنین، مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه بسته فیلم کوتاه «دادخواست» شامل چهار اثر «مرتد»، «آپاترید»، «تانکر» و «روز خداحافظی» شامگاه چهارشنبه ۲ مهر با حضور سازندگان اثر، هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

بسته فیلم کوتاه «دادخواست» شامل چهار اثر «مرتد»، «آپاترید»، «تانکر» و «روز خداحافظی» چهار اثر متفاوت در ژانرهای اجتماعی گوناگون است که به کارگردانی امیر ابیلی، داود مرادیان، امیر پذیرفته، فرزاد رنجبر، سید محمدحسین حسینی، اکران خود را از روز چهارشنبه ۲ مهر در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنر و تجربه» آغاز کردند.

نشان رسول در دست بزرگان سینمای دفاع مقدس

هفته گذشته، موزه سینمای ایران و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، ویژه‌برنامه «شب‌های سینما، روایت» را به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار کرد. این مراسم، در سومین شب برگزاری با نمایش فیلم «هیوا» و تجلیل از خانواده رسول ملاقلی‌پور، فرهاد قائمیان و جمال شورجه در موزه سینما برگزار شد.

شب اول و دوم «سینما، شب‌های روایت» به ۲ فیلم «لیلی با من است» و «بوی پیراهن یوسف» اختصاص داشت و در سومین شب، فیلم سینمایی «هیوا» به کارگردانی زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور به نمایش گذاشته شد. در این مراسم از سه تن از بزرگان سینمای دفاع مقدس؛ جمال شورجه، خانواده رسول ملاقلی‌پور و فرهاد قائمیان تجلیل و نشان رسول به آنها اهدا شد.

در این مراسم، از همسر و دختر رسول ملاقلی‌پور تجلیل شد. دختر مرحوم ملاقلی‌پور ضمن سپاس از برگزارکنندگان این مراسم بیان کرد: همه سال‌های کودکی من به روزهای طولانی توقیف فیلم‌های پدرم گذشت و او بسیار رنج کشید. این نشان خیلی ارزشمند است اما کاش آن زمان به او داده می‌شد. پدرم را آنقدر رنج دادند که در پنجاه و یک سالگی سکته کرد و حالا هم علی ملاقلی‌پور فرزند و ثمره او پنج سال است که نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد. او هنر پدرم را به ارث برده و بی‌نهایت مذهبی و معتقد است و نمی‌دانم برای یک کشور اسلامی چه چیزی بهتر از او می‌تواند باشد. نمی‌دانم چرا صبر می‌کنند تا یک نفر بمیرد و بعد تازه به یاد او می‌افتند.

آغاز فیلمبرداری فیلم جدید اصغر فرهادی

در هفته گذشته، خبر رسید که فیلمبرداری «داستان های موازی» (Parallel Tales) دهمین ساخته اصغر فرهادی در پاریس آغاز شده است. ایزابل هوپر، ونسان‌ کسل، ویرجینی افیرا، پییر نینه، آدام بئسا و کاترین دونو بازیگران سینمای فرانسه، بازیگران اصلی «داستان های موازی» هستند که فیلمبرداری آن سه ماه ادامه خواهد داشت. تاکنون ایزابل هوپر، آدام بئسا و کاترین دونو مقابل دوربین فرهادی رفته‌اند.

کمپانی فرانسوی ممنتو (Memento Production) و کمپانی آمریکایی آنانیموس کانتنت (Anonymous Content) به همراه اصغر فرهادی تهیه‌کنندگان «داستان‌های موازی» خواهند بود. آخرین ساخته فرهادی محصول مشترک فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بلژیک است.

سینمای کودک و نوجوان حذف شده است!

در هفته‌ای که گذشت، نشست تحلیلی «مروری بر کارنامه ده سال اخیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان» با حضور حامد جعفری و مجید زین‌العابدین دبیران ادوار جشنواره در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

در این نشست، حامد جعفری در پاسخ به اینکه جشنواره چقدر باید در حوزه سینمای کودک ریل‌گذاری انجام دهد، بیان کرد: مواجهه اول من‌ با جشنواره کودک به عنوان فیلمساز بوده است و این‌ رویداد برای ما یک‌ میعادگاه مهم بود زیرا به طور تخصصی فیلم‌های کودک در کنار هم ارزیابی می‌شوند و موضوع کودک اولویت این جشنواره است. طبیعتا برای فیلمساز مهم است که بازخورد مخاطبان را نسبت به آثارش ببیند. جشنواره کودک مهم‌ترین جایی است که فیلمسازان می‌توانند با مخاطبان کودک و نوجوان خود ارتباط برقرار کنند. در جشنواره کودک ما داوران کودک و نوجوان داریم که به طور صریح آثار را نقد می‌کنند. سینمای کودک محدودیت‌های کمتری نسبت به سینمای بزرگسال دارد و در همه‌ جای دنیا برای سینمای کودک محدودیت وجود دارد. ما محدودیت را معادل کلمه سانسور قرار داده‌ایم درحالی که در دنیا محدودیت به معنی رده بندی سنی است.

مجید زین‌العابدین نیز در پاسخ به اینکه جشنواره چقدر توانسته در حوزه سینمای کودک جریان سازی کند، توضیح داد: جشنواره کودک مشوق است اما تشویق صرف برای این حوزه کافی نیست. ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که جشنواره یک هفته‌ای در اصفهان جور باقی سال را بکشد. نهادها و بخش‌های دیگر باید کنار جشنواره باشند تا ثمره این رویداد خود را در سینما نشان دهد. تمام سینمای کودک امروزه به عنوان سینمای تجاری شناخته نمی‌شود زیرا اهداف آموزشی و تربیتی هم دارد، در نتیجه نیاز به حمایت‌های ویژه دارد. اکنون چند نهاد مثل فارابی، سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فیلم کودک تولید می‌کنند و باز هم بخشی از حاکمیت باید به این نهادها کمک کنند. نباید با صفت فیلم‌ نهادی، این ارگان‌ها را دلسرد کرد زیرا وظیفه نهادها تولید فیلم در سینمای کودک است. سینمای کودک و نوجوان به دلایل مختلف کم رمق شده و تولید مستمر خود را از دست داده است.‌ ما ظرفیت‌های زیادی در داستان‌های ملی خود داریم‌ اما همچنان در شخصیت‌پردازی و قهرمان‌سازی در فیلم‌هایمان دچار مشکل هستیم. خود فیلمسازان نیز اقبالی به سینمای کودک و نوجوان نشان‌ نمی‌دهند و برخی از فیلمسازان جوان به نوعی کسر شان می‌دانند که آثاری در این حوزه تولید کنند. تمام بودجه سینمای کودک و نوجوان به اندازه قرارداد یک بازیکن‌ فوتبال نیست. یعنی ما برای طیف نزدیک به ۲۰ میلیونی کودک و نوجوان به اندازه یک بازیکن فوتبال هزینه نمی‌کنیم. پیشنهاد من این است که بنیاد فارابی روی کارهای پژوهش‌محور و دانشگاهی در حوزه سینمای کودک سفارش کار دهد.‌ مثلا مساله هوش مصنوعی و سینمای کودک مساله بسیار مهم امروز است.

پوسترهای فرعی جشنواره فیلم کوتاه رونمایی شد

در هفته گذشته، بهروز شعیبی دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، در حکمی امرالله فرهادی آردکپان را به‌عنوان مدیر هنری جشنواره معرفی کرد. طی مراسمی نیز پوسترهای اصلی و فرعی چهل ‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، با طراحی مجید عباسی رونمایی و در همین مراسم سومین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره نیز برگزار شد.

همچنین، در هفته گذشته، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده تجربی بخش ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

این دوره از جشنواره با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.