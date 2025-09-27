رئیس شورای شهر قزوین: چند پروژه عمرانی و فرهنگی در قزوین افتتاح می شود

فرج الله فصیحی رامندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با سیاست گذاری شورای اسلامی شهر و به همت شهرداری قزوین فردا یکشنبه، همزمان با هفته دفاع مقدس شاهد افتتاح چندین پروژه مهم عمرانی و فرهنگی در شهر قزوین و ناحیه چوبیندر خواهیم بود.
وی افزود: افتتاح ساختمان فرهنگسرای شهید دکتر رفیعی در ناحیه چوبیندر و رونمایی از تندیس شهیدان سرافزار لشگری و حسن پور از جمله مهمترین این پروژهها میباشد.
فصیحی رامندی با اشاره به افتتاح فرهنگسرای شهید دکتر رفیعی چوبیندر گفت: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی ناحیه چوبیندر در زمینی به مساحت بالغ بر هزار و ۴۵۰ متر مربع در ۳ طبقه و با ۳۵۰ میلیارد ریال احداث شده است.
وی ادامه داد: تندیس آزاده شهید سرلشگر خلبان حسین لشگری در ابتدای بلوار شهید لشگری و با اعتبار هزینه شده بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و تندیس سردار رشید اسلام شهید رضا حسنپوربا اعتبار هزینه شده بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال از جمله مطالبات و سیاستهای شورای ششم بود که محقق شد.
رئیس شورا شهر قزوین خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از پروژههایی نظیر آمادهسازی جاده زندان و اصلاح ورودی چوبیندر، دیوارکشی کنار ریل راهآهن، احداث سرویس بهداشتی، دالگذاری کانال، لولهگذاری، بیسریزی و آسفالت سطح ناحیه، شاهد تحول در زیرساختهای چوبیندر خواهیم بود.
نظر شما