خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
اعلام فیلم ایرانی به اسکار و حاشیههای کمیته انتخاب
در هفتهای که گذشت، هیئت انتخاب نماینده ایران پس از بررسی آثار برگزیده، فیلم سینمایی «علت مرگ نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار را به اتفاق آرا شایسته حضور در این رقابت جهانی دانست. در نتیجه این فیلم به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران در سال ۲۰۲۶ به آکادمی اسکار معرفی شد.
«پیر پسر»، «رها»، «زن و بچه»، «زیبا صدایم کُن» و «علت مرگ نامعلوم» پنج نامزد سینمای ایران برای معرفی به اسکار بودند.
پس از اعلام این انتخاب، هیئت رئیسه خانه سینما درباره حواشی به وجود آمده در کمیته انتخاب فیلم برای اسکار بیانیهای صادر و اعلام کردند که در منظر عمومی سکوت میکند.
اعضای کمیته انتخاب فیلم برای اسکار پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بودند: «در تماس اولیه با مدعوین به کمیته، از طرف خانه سینما عنوان شده بود که مسئولیت انتخاب اعضا کاملا با خانه سینما است و امسال به دلیل محدودیت زمانی صرفا درگاه ارتباطی با اسکار در فارابی خواهد ماند تا برای سال آینده و در طول سال این درگاه به طور کامل به خانه واگذار شود.
بر این اساس، ما این دعوت را پذیرفتیم اما متاسفانه پس از ثبت اسامی ما در آکادمی اسکار و غیر ممکن بودن تغییرشان متوجه شدیم تفاهمات اولیه از جمله تشکیل جلسات بررسی در خانه سینما و سپردن امور به آنجا با مخالفت روبهرو شده و هیئت رئیسه خانه سینما نیز با تاسف فراوان با انتشار بیانیهای ناسنجیده، ضمن مبرا دانستن خود از فرایند انتخاب، به اعضای کمیته، توصیهای بدون امکان انتخاب کرد که برای حفظ جایگاه ایران در این رویداد مهم در فرایند انتخاب فیلم در هر موقعیتی شرکت کنند!
و به این ترتیب هیئت رئیسه خانه به شکلی ناباورانه از این فرایند پا پس کشید و پشت اعضای کمیتهای که خود در تعامل با بنیاد سینمایی فارابی شکل داده بود را خالی کرد!
اولین واکنش اعضای کمیته نسبت به این بیانیه استعفای دستهجمعی بود، که منجر به تشکیل جلسهای مابین مدیریت خانه سینما و اعضای کمیته شد. اگرچه هیئت رئیسه خانه در این جلسه از صدور بیانیه شتابزدهاش پیش از مشورت با اعضای کمیته ابراز تأسف کرد و از آنها پوزش خواست، اما پس از آن اعضای کمیته در وضعیتی دشوار و بیاختیار برای انتخاب - که بی شباهت به دایره گچی قفقازی نیست - به ناچار برآن شدند که در جهت ایفای به عهد، فرایند انتخاب را آغاز کنند!»
جدا از این پیغام و پسغامها انتخاب فیلم «علت مرگ: نامعلوم» حواشی دیگری هم داشت و عده ای از منتقدان و اهالی رسانه با وجود ویژگیهای مثبت که این فیلم دارد نسبت به انتخاب آن برای ارائه به اسکار انتقاد داشتند چون «علت مرگ: نامعلوم» فاقد پخش کننده خارجی است و شاید شانس کمی برای بالاآمدن و دیده شدن داشته باشد در حالی که فیلم می توانست در جشنواره هایی با رویکردی متفاوت از جوایز اسکار مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
خبرهایی از جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
با نزدیک شدن به زمان برگزاری سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان که از ۱۲ تا ۱۶ مهر، در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود، هفته گذشته شاهد اعلام اسامی فیلمهای کوتاه و انیمیشن این دوره جشنواره بودیم.
با پایان مهلت ثبتنام آثار در بخشهای مختلف سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در بخشهای مختلف این رویداد شدند. بر این اساس، ۲۷۸ عنوان فیلم کوتاه داستانی، ۵۱ عنوان فیلم کوتاه پویانمایی، ۲۵ عنوان فیلم سینمایی رئال و پویانمایی و ۳۹ اثر در بخش بینالملل به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال شدهاند.
مراسم رونمایی از پوستر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان نیز روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در ایوان چهلستون اصفهان برگزار شد.
همچنین، ۱۱ اثر راه پیدا کرده به بخش پویانمایی کوتاه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و ۱۹ اثر راه پیدا کرده به بخش داستانی کوتاه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شدند.
خروجی جلسه شورای عالی سینما؛ ۴ هزار سینماگر صاحب خانه میشوند!؟
هفته گذشته، خبر رسید که در جریان برگزاری جلسه شورای عالی سینما در بنیاد سینمایی فارابی، تفاهمنامه تأمین مسکن سینماگران میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور به امضا رسیده است.
بر اساس این تفاهمنامه، تأمین مسکن برای چهار هزار سینماگر در دستور کار قرار گرفته است و فهرست سینماگران ۲۰ استان کشور تهیه شده و هماکنون در مرحله احراز صلاحیت فرم «ج» قرار دارد.
جلسه شورای عالی سینما نیز با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و جمعی از هنرمندان عرصه سینما در محل موزه آبگینه برگزار شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در راستای امضای تفاهمنامه گفت: در طول یک سال گذشته تمام تلاش دولت این بوده تا وعدهای ندهد که نتواند به آن عمل کند. کارکنان وزارتخانه راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش فراوانی کردند تا این تفاهمنامه به سرانجام برسد. متقاضیان موضوع این تفاهمنامه بخشی در استان تهران و بخشی در سایر استانها هستند. با توجه به اینکه در شهر تهران امکان بارگذاری وجود ندارد، متقاضیان این بخش در شهرهای جدید از جمله هشتگرد (شهر جدید مهستان) که دارای ظرفیت بالایی است، تأمین مسکن خواهند شد. امیدواریم با حضور هنرمندان در شهرهای جدید به این شهرها هویت داده شود. این تفاهمنامه را به گونهای تنظیم کردهایم که در جایی که امکان واگذاری زمین داریم، این کار انجام شود و آن زمین قابلیت زیستپذیری داشته باشد و در کنار آن خدمات پشتیبان سکونت نیز فراهم باشد. در تمامی افتتاحهایی که در یک سال گذشته دولت چهاردهم در بخش مسکن انجام شد، تلاش کردیم تا همراه با خدمات پشتیبان سکونت باشد. زیستپذیری محل سکونت برای وزارت راه و شهرسازی یکی از اولویتهای اصلی است.
درگذشت رابرت ردفورد بازیگر افسانهای سینمای آمریکا
در هفته گذشته، رابرت ردفورد بازیگر و کارگردان افسانهای و بازیگر فیلمهایی مانند «بوچ کسیدی و ساندنس کید»، «نیش»، «همه مردان رئیس جمهور»، «مردم عادی» که بنیانگذار جشنواره فیلم ساندنس نیز بود، درگذشت. این چهره ماندگار هالیوود همچنین به عنوان یک فعال حفظ محیط زیست چهره ای شناخته شده و پیگیر مسایلی از آب و هوا تا حفظ حیات اسبهای وحشی بود.
خاویار باردم با چفیه روی فرش قرمز از فلسطین حمایت کرد
یکی از اتفاقات جالب هفته گذشته این بود که خاویر باردم در مراسم جوایز امی ۲۰۲۵ با چفیه روی فرش قرمز رفت و حمایت خود را از جنبش «فعالان فیلم برای فلسطین» ابراز کرد. باردم در مصاحبه با مارک مالکین از ورایتی، گفت که «نمیتواند با کسی که نسلکشی را توجیه یا از آن حمایت میکند، کار کند».
این بازیگر گفت: من امروز اینجا هستم و نسلکشی در غزه را محکوم میکنم. من در مورد انجمن بینالمللی محققان نسلکشی، صحبت میکنم که نسلکشی را به طور کامل مطالعه میکنند و رفتار رژیم صهیونیستی در غزه را نسلکشی اعلام کردهاند. به همین دلیل است که ما خواستار محاصره تجاری و دیپلماتیک و همچنین تحریم رژیم صهیونیستی برای توقف نسلکشی هستیم. فلسطین را آزاد کنید.
اکران «اشک هور» در مزار شهدا
در هفتهای که گذشت، در آستانه پخش تلویزیونی سریال «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری نسخه سینمایی این اثر پنجشنبه ۲۷ شهریور در قطعه ۲۶ بهشت زهرا (س) روبهروی مزار شهید ابراهیم هادی اکران شد.
سریال «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی مجتبی فرآورده پس از پایان مراحل فنی به زودی روی آنتن تلویزیون میرود. این سریال روایت متفاوتی از قرارگاه سری نصرت است که شهید علی هاشمی آن را بنا نهاد. سریال «پسران هور» در مرکز سریال سوره تولید شده و محصول سیمافیلم است که به زودی از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
یک تجلیل از سربازان گمنام سینما
در هفتهای که گذشت، نکوداشت هنرمندان لابراتوار فیلم سینمای ایران در خانه سینما برگزار شد.
محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در این مراسم با اشاره به اینکه هنرمندان لابراتوار مانند سربازان گمنام هستند، گفت: هنرمندان لابراتوار به صورت جدی در سینما فعالیت میکنند اما کمتر از آنها نام برده میشود. زمانی که بحث دیجیتال در سینمای ایران مطرح شد همه ما نگران تغییر و تحولات در لابراتوارها بودیم و ممکن بود بخشی از همکاران ما در راستای این تحولات شغلشان را از دست بدهند. شکرخدا بخش قابل توجهی از همکاران ما و قدیمیهای این حوزه با تغییرات کنار آمدند و در دوران تحول جزو پیشگامان این حوزه شدند. وظیفه ما است که از همه عزیزانی که چندین دهه با سختی فراوان در این حوزه فعالیت کردند، قدردانی کنیم. بخش زیادی از افتخارات سینمای ما در گذشته به کمک این عزیزان حفظ و نگهداری شده که اتفاق ارزشمندی است.
در این مراسم، از زهرا دولابی برگزیده لابراتوار خط فرضی، مهدی دشتبان فرهنگ برگزیده لابراتوار مجد، محمد ابراهیمی حاجت پیشکسوت لابراتوار فیلمساز، صبا کریمیان برگزیده لابراتوار فام و علی شعبانی نفر برگزیده لابراتوار روشنا تجلیل شد.
تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره «سینماحقیقت»
مهلت ارسال و ثبت اثر برای حضور در نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تمدید شد و علاقهمندان برای حضور در نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۳۱ شهریور فرصت دارند. با توجه به تمدید مهلت دریافت اثر، از اول مهر سامانه بسته میشود و دریافت اثر به پایان میرسد.
