به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح یکشنبه در نشست استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از اساسیترین نیازهای جوانان برای تشکیل خانواده است و دستگاههای اجرایی متولی باید تمهیدات لازم را در این زمینه فراهم کنند.
وی افزود: در راستای تحقق سیاستهای جوانی جمعیت، همه دستگاهها و نهادها باید در یک بستر هماهنگ فعالیت کنند تا بسترهای لازم برای ازدواج و فرزندآوری جوانان تقویت شود.
نوری ادامه داد: برنامهریزیها باید بهگونهای انجام شود که زیرساختهای آغاز زندگی مشترک جوانان در استان مهیا شود و این موضوع باید بهعنوان بخشی از برنامههای توسعهای استان مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: اگر همه دستگاهها پای کار بیایند، میتوانیم با همافزایی به اهداف جوانی جمعیت دست یابیم و از این طریق علاوه بر تقویت بنیان خانواده، پایداری جمعیت و توسعه استان نیز تضمین خواهد شد.
نظر شما