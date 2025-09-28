  1. استانها
نوری: مسکن جوانان خراسان شمالی باید در اولویت دستگاه‌ها قرار بگیرد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: تأمین مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جوانان باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح یک‌شنبه در نشست استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوانان برای تشکیل خانواده است و دستگاه‌های اجرایی متولی باید تمهیدات لازم را در این زمینه فراهم کنند.

وی افزود: در راستای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت، همه دستگاه‌ها و نهادها باید در یک بستر هماهنگ فعالیت کنند تا بسترهای لازم برای ازدواج و فرزندآوری جوانان تقویت شود.

نوری ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که زیرساخت‌های آغاز زندگی مشترک جوانان در استان مهیا شود و این موضوع باید به‌عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: اگر همه دستگاه‌ها پای کار بیایند، می‌توانیم با هم‌افزایی به اهداف جوانی جمعیت دست یابیم و از این طریق علاوه بر تقویت بنیان خانواده، پایداری جمعیت و توسعه استان نیز تضمین خواهد شد.

