به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد فعل و انفعالات اخیر رخ داده در باشگاه تصریح کرد: واقعیت این است که تمام اعضای هیئت مدیره پرسپولیس پیگیر امور باشگاه هستند اما واقعیت این است که رئیس نمی‌تواند سمت اجرایی در باشگاه داشته باشد. از این رو من هم از زمانی که به عنوان ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شدم، سمت اجرایی در باشگاه نداشتم اما مثل بقیه اعضای هیئت مدیره همراه با آقای درویش سعی در حل مشکلات داشته‌ایم.

حدادی افزود: کما این که در موضوع‌ها و مباحث اسپانسری، پیگیری از بانک‌های عضو کنسرسیوم برای دریافت وجوه لازم، پرداخت مطالبات بازیکنان و …پیگیری‌های لازم را داشته‌ایم.

پیمان حدادی در ادامه اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در این مدت اصلاح ساختار داخلی باشگاه بوده تا کمک بیشتری به مدیرعامل شود. برهمین اساس طی چند ماه اخیر معاون مالی، معاون حقوقی و معاون ورزشی تغییر کرده‌اند که آثار این تغییر در آینده‌ای نزدیک نمود بیشتری خواهد داشت و به زودی معاونت اقتصادی نیز معرفی خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر هیئت مدیره بعد از اصلاح و تقویت ساختاری و اجرایی باشگاه، از یکی دو ماه قبل به دنبال انجام کارهای بنیادی و اساسی در مورد امور توسعه باشگاه بوده است. برهمین اساس ماه گذشته تأسیس چند شرکت ذیل باشگاه به تصویب رسید تا امور توسعه ورزشی و اقتصادی از بدنه خود باشگاه جدا شود که اینجانب مسئول تاسیس این شرکت‌ها شدم و شرکت‌ها ۱۰۰ درصد سهام‌شان متعلق به باشگاه است و اعضای هیئت مدیره از طریق این شرکت‌ها امور اجرایی باشگاه را پیش خواهند برد.

رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس عمدتا به دنبال پیشبرد زیرساخت و توسعه بیشتر بوده و در سایر امور نیز در کنار مدیرعامل خواهد بود اما به هرحال مدیرعامل به عنوان فرد اول اجرایی باشگاه، امور اجرایی را دنبال خواهد کرد. به تمام این‌ها باید اضافه کرد که باشگاه پرسپولیس مدتهاست که به دنبال تغییر ساختمان فعلی و جا به جایی به مکان دیگری است و با توجه به اصلاح ساختار، حضور افراد جدید، محدودیت فضای ساختمان فعلی، جا به جایی اتاق امری کاملا طبیعی است.