مشکل اصلی پرسپولیس فنی نیست/ درخواست از هواداران به خاطر هاشمیان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علی عسگری اعتقاد دارد که نقدهای فنی علیه وحید هاشمیان و تیم او خیلی زود آغاز شده و باید به این سرمربی فرصت کافی برای جا انداختن تفکراتش داده شود. او نسبت به بازی‌های پیش رو با ادامه تاکتیک‌های فعلی وحید هاشمیان ابراز خوشبینی کرد.

بازیکن پیشین پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به عملکرد رضا درویش مدیرعامل این باشگاه نیز نقدهایی را مطرح کرد.

فرصت بیشتری باید به هاشمیان داد

علی عسگری درباره شرایط پرسپولیس گفت: خیلی زود نقدهای فنی شروع شده است. به نظر من اکنون باید همچنان به آقای هاشمیان فرصت داد. مسئولیت گرفتن بازیکنان با مجموعه مدیریتی است و امیدوارم در این زمینه تصمیم‌های بهتری گرفته شود. چنین نگاه زودهنگامی که همه چیز را به حساب سرمربی بگذاریم، باید برطرف شود.

مشکل اصلی پرسپولیس فنی نیست

بازیکن سابق سرخ‌پوشان اضافه کرد: مشکل پرسپولیس خیلی فنی نیست. تیم نیاز دارد زمان کافی داشته باشد تا هماهنگی لازم بین بازیکنان ایجاد شود. به نظرم هجمه نقدهای فنی در این مقطع بسیار زود است و اگر صبر و آرامش داشته باشیم، شرایط در ادامه فصل بهتر خواهد شد. من به ادامه راه پرسپولیس با وحید هاشمیان کاملاً امیدوار هستم.

مدیریت رضا درویش در پرسپولیس

علی‌عسگری درباره عملکرد رضا درویش هم اظهار داشت: من در جایگاهی نیستم که بخواهم به‌طور مستقیم درباره مدیریت باشگاه صحبت کنم. واقعیت این است که رابطه چندان خوبی هم با او ندارم، اما به هر حال شاید شخصیت بهتری می‌توانست مدیرعامل پرسپولیس شود. با این وجود، عملکرد او در مدت زمان حضورش بد نبوده و فکر می‌کنم حالا فصل تغییر فرا رسیده تا هم جایگاه او تثبیت شود و هم شرایط پرسپولیس بهتر شود.