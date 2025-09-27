فاجعه دستمزد بالای فوتبالیست های ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مصطفی زارعی، رئیس دپارتمان صدور مجوز باشگاهی پس از برگزاری سمینار افسران مجوز حرفه ای باشگاههای لیگ برتر گزارشی از وضعیت مجوز حرفه ای در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها در اسیا ارایه کرد.
او ضمن اشاره به پیشرفتهای کشور در بحث مجوز، موضوعات مالی را به عنوان مهمترین چالش باشگاههای ایران در کسب مجوز اعلام کرد.
رئیس دپارتمان صدور مجوز حرفهای درباره منابع مالی باشگاهها گفت: ایران پرتماشاگرترین کشور در مسابقات آسیایی در فصل گذشته بوده است و یک سوی سه بازی پرتماشاگر فصل قبل در آسیارا باشگاههای ایرانی تشکیل میدهند اما متأسفانه سهم باشگاهها از درآمدهای روز مسابقه بسیار ناچیز است و حدود ۲۰۰ هزار دلار بوده است این در حالی است که عربستان با تعداد بسیار کمتر تماشاگر درآمد ۶ برابری باشگاههای ایرانی در این زمینه ثبت کرده است. همچنین ایشان بیان کردند ۸۱/۸ درصد درآمد باشگاههای ما از محل اسپانسری تأمین میشود ومتاسفانه تنوع درآمدی خوبی در باشگاهها نداریم این در حالی این در حالی است که کشورهای صاحب فوتبال در آسیا به معیارهای صدور مجوز باشگاهی بسنده نکردهاند و قوانین مالی سختگیرانه و متناسب با شرایط خود را بر باشگاهها اعمال کردهاند.
زارعی ادامه داد: ما نیز قوانین مشابهی داشتهایم اما امسال تصمیم گرفتیم موضوع شفافیت مالی را جدیتر دنبال کنیم. هدف ما این است که ظرف مدت پنج سال به استانداردهای مالی مطلوب برسیم. آئیننامه فعلی بر اساس مشکلات بومی فوتبال ایران نوشته شده و البته بررسی دقیقی روی فیرپلی مالی ژاپن، قطر و یوفا انجام دادیم تا برنامهای متناسب با چالشهای خاص فوتبال ایران تدوین کنیم. امسال نخستین سال اجرای این طرح است و طی پنج سال آینده قوانین جاری بهطور کامل اعمال خواهد شد.
وی افزود: در بحث فیرپلی مالی، بیش از یک سال کار کارشناسی و بررسی داشتیم تا به نقطه نظر کنونی برسیم و بتوانیم ساختار شفاف و استانداردی را در باشگاههای ایرانی ایجاد کنیم.
زارعی به موضوع حضور تماشاگران در بازیهای آسیایی هم اشاره کرد و گفت: از پنج بازی پرتماشاگر فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا، سه بازی متعلق به باشگاههای ایرانی بوده است. مسابقه استقلال – النصر، پرسپولیس – النصر و استقلال – الشرطه در جمع پرتماشاگرترین بازیها قرار گرفتند که این نشاندهنده ظرفیت بالای فوتبال ایران در جذب هوادار است.
رئیس دپارتمان صدور مجوز حرفهای همچنین یکی از مسائل مهم پیشروی باشگاهها را زیان انباشته دانست و گفت: این موضوع باید بهصورت جدی مورد تمرکز قرار گیرد تا بتوانیم شرایط بهتری برای فوتبال ایران ایجاد کنیم.
وی در پایان به چالش دستمزد بازیکنان اشاره کرد و تصریح کرد: حقوق و دستمزد بازیکنان به سطحی رسیده که با اعداد و ارقامی که میشنویم، اگر کنترل نشود با یک فاجعه روبهرو خواهیم شد. دو فصل پیش میانگین حقوق بازیکن در ایران پس از عربستان، امارات و قطر در بالاترین سطح آسیا قرار داشت که این وضعیت باید مدیریت شود.
