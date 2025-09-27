حضور استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر کشتی قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر کشتی، دو باشگاه پرهوادار استقلال و پرسپولیس وارد میدان خواهند شد و شور و هیجان تازه‌ای به این رقابت‌ها می‌بخشند.

بر اساس این تصمیم، باشگاه استقلال در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی به میدان خواهد رفت؛ تیم کشتی آزاد استقلال با نام «جویبار» و تیم کشتی فرنگی با نام «قم» در مسابقات شرکت خواهند کرد. از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس با حمایت و مالکیت بانک شهر، در هر دو رشته آزاد و فرنگی با نام اصلی خود در لیگ حاضر خواهد شد.

حضور این دو تیم پرطرفدار، نویدبخش روزهایی پرهیجان برای لیگ برتر کشتی است؛ جایی که رقابت سنتی سرخابی‌ها این بار از مستطیل سبز به روی تشک منتقل می‌شود و می‌تواند کشتی ایران را با جذب تماشاگران جدید و پوشش رسانه‌ای گسترده‌تر، وارد فصل تازه‌ای کند.