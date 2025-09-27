نماینده مجلس شورای اسلامی: نتایج استقلال و پرسپولیس برازنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: خدارا شکر در جمع برترینهای آسیا نامزدهایی داریم. این نشان دهنده این است کار بسیار خوبی در فدراسیون از لحاظ زیرساخت و فنی انجام شده است. خانم جعفری کاری کرد کارستان! مهدی طارمی افتخاراتی را در خارج از کشور به عنوان بازیکن آسیایی شاغل در لیگهای خارجی کسب کرده است. فدراسیون فوتبال هم جزو نامزدهای سه فدراسیون برتر است. دو فوتسالیست هم داریم که گزینههای برتر هستند که تمام اینها حاصل کار تیمی و همدلی در فدراسیون فوتبال است.
او ادامه داد: صعود سریع به جام جهانی و نتایج قابل قبول تیم امید هم جزو تلاشهای شبانه روزی است. انتظاراتی هم از باشگاههای فوتبال هست. همین فرصت پیشرفت که در بخشهای ملی شاهد هستیم در باشگاهها هم باید باشد، باید در آسیا جزو تیمهای بالای جدول باشیم. ایران باید روی سکو باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: فوتبال امروز یک صنعت است و میتواند اقتصاد کشور را به حرکت در بیاورد و میتواند شور و نشاط را رقم بزنیم. انتظارات جامعه فوتبال را باید در نظر گرفت.
او با انتقاد از عملکرد سرخابیهای پایتخت تاکید کرد: جامعه فوتبال مخصوصا تیمهایی که نماینده ایران در باشگاههای آسیایی هستند آنطور که باید و شاید نتوانستند انتظارات را براورده کنند و این موضوع باعث نگرانی فوتبال است. باشگاههایی مثل استقلال و پرسپولیس دغدغه مالی ندارند و درآمد پایدار دارند اما از روزی که این اتفاق رخ داده است نتایجی به دست آمده که برازنده نیست.
فروردین خاطرنشان کرد: از این رو یک مرحله تیم استقلال را دعوت کردیم و فردا یکشنبه هم از پرسپولیس دعوت کردیم تا شبهاتی که در تیمسازی دارند و نتایجی که به دست آمده است و دغدغه هوادارانش را دنبال کنیم تا پاسخ قانع کننده ای بدهیم.
