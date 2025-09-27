عامل تیراندازی با کلت کمری در کوهدشت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی تیراندازی به سمت مغازه، بلافاصله عوامل در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از شنیدن صدای آژیر، متهم از محل حادثه متواری شد؛ اما با اشراف اطلاعاتی و تلاش مأموران پلیس آگاهی، طی هماهنگی‌های قضائی و در عملیاتی ضربتی، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه این فرد هیچ‌گونه وابستگی نظامی ندارد و شغل آزاد دارد، در پی اختلافات قبلی، باهدف آسیب‌رساندن به طلافروش، اقدام به تیراندازی و تخریب شیشه مغازه وی کرده بود، بیان داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقتدار با افراد قانون‌شکن و مخل امنیت جامعه به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

سرهنگ امانی، گفت: متهم به همراه پرونده پس از تکمیل تحقیقات پلیس به مراجع قضائی معرفی شد.