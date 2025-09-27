  1. استانها
  2. لرستان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

عامل تیراندازی با کلت کمری در کوهدشت دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری فردی که با لباس نظامی و با استفاده از یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت یک طلافروش در کوهنانی کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی تیراندازی به سمت مغازه، بلافاصله عوامل در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از شنیدن صدای آژیر، متهم از محل حادثه متواری شد؛ اما با اشراف اطلاعاتی و تلاش مأموران پلیس آگاهی، طی هماهنگی‌های قضائی و در عملیاتی ضربتی، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه این فرد هیچ‌گونه وابستگی نظامی ندارد و شغل آزاد دارد، در پی اختلافات قبلی، باهدف آسیب‌رساندن به طلافروش، اقدام به تیراندازی و تخریب شیشه مغازه وی کرده بود، بیان داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقتدار با افراد قانون‌شکن و مخل امنیت جامعه به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

سرهنگ امانی، گفت: متهم به همراه پرونده پس از تکمیل تحقیقات پلیس به مراجع قضائی معرفی شد.

