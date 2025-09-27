به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دستهجمعی در یکی از مناطق این شهرستان بلافاصله اکیپهای گشت انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور مأموران مشخص شد درگیری با سنگ و چوب رخداده که منجر به مصدومیت چند نفر شده که عاملان نزاع دستهجمعی به تعداد هفت نفر دستگیر و به مقر انتظامی دلالت شدند.
فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اینکه علت درگیری اختلاف ملکی بوده تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
