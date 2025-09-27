ترابی: اقدامات عملی دولت در جهت کاهش آلودگی هوا در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «هوای پاک، مردم سالم» با حضور صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست امروز در دانشکده علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.



در این نشست، صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت هوای پاک در سلامت جامعه، به تشریح اقدامات دولت چهاردهم در زمینه مدیریت و کاهش آلودگی هوا پرداخت.

ترابی با اشاره به اینکه آلودگی هوا یکی از چالش‌های جدی سلامت و توسعه اجتماعی است، گفت: دولت چهاردهم مجموعه‌ای از اقدامات عملی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده، اجرای سخت‌گیرانه‌تر معاینه فنی وسایل نقلیه، بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنایع و بخش خانگی، برقی‌سازی ناوگان موتورسیکلت‌ها، جلوگیری از مصرف مازوت در نیروگاه‌ها، کنترل آلاینده‌های صنایع بزرگ و مقابله با پدیده پسماندسوزی اشاره کرد.

وی افزود: این اقدامات در قالب کارگروه ملی آلودگی هوا پیگیری می‌شود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت کشور در حال اجراست.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان سخنان خود تصریح کرد: هر نفس پاک، یعنی زندگی سالم‌تر و آینده‌ای بهتر برای مردم.