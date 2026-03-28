اپیزود «مرزبان» آماده پخش شد؛ روایت اتحاد اقوام در دل جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، اپیزود «مرزبان» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا به‌عنوان یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» با پایان مراحل پس تولید، آماده نمایش شد.

تصویربرداری «مرزبان» در شهر ارومیه و در شرایط سخت جنگی و آب‌وهوایی انجام شده است.

داستان اپیزود «مرزبان» با تمرکز بر اتحاد اقوام ایرانی در منطقه مرزی ترکیه روایت می‌شود و قصه آن همزمان با آغاز جنگ رمضان در فضای ملتهب مرزی شکل می‌گیرد.

در این اپیزود بازیگرانی چون فریبا کوثری، نیلوفر شهیدی، سیروس همتی، روح‌الله زمانی و جواد ذوالقدر به همراه جمعی از بازیگران بومی آذربایجان ایفای نقش کرده‌اند.

مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» به‌عنوان نخستین سریال با موضوع جنگ رمضان، در ۱۵ قسمت و با ساختاری اپیزودیک در حال تولید است که هر قسمت آن توسط یک کارگردان مستقل ساخته می‌شود و اپیزود «مرزبان» یکی از بخش‌های این مجموعه به‌شمار می‌رود.

کارگردانی قسمت‌های این مجموعه را چهره‌هایی چون بابک خواجه‌پاشا، لیلی عاج، محمود کریمی، دانش اقباشاوی، مهدی شامحمدی، امیرعباس ربیعی، محمد علیزاده‌فرد، امیر داسارگر، رضا کشاورز، محمد پایدار، حسن حبیب‌زاده، ابوذر حیدری، فرزاد رنجبر و سیدمحمدحسین حسینی برعهده دارند.

تهیه‌کنندگی اپیزود «مرزبان» برعهده حبیب والی‌نژاد بوده و سایر عوامل آن عبارتند از مجری طرح: علیرضا والی‌نژاد، مدیر تولید: جلیل اسماعیل‌زاده، طراح چهره‌پرداز: شهرام ولی‌پور، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مهدی امیر ارسلانی، طراح صحنه: جلیل اسماعیل‌زاده، مدیر فیلمبرداری: محمد فکوری، مدیر صدابرداری: امیر عاشق‌حسینی، مدیر تدارکات: عسگر حسین‌زاده، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح لباس: رویا اکبرزاده، طراح گریم: بهمن ولی‌پور، منشی صحنه: پارمیس لطفی، تدوین: احسان واثقی، عکاس: علی لطفی‌خواجه‌پاشا.

«سرو، سپید، سرخ» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و سیمافیلم است و به‌زودی روی آنتن سیما خواهد رفت.