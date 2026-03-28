ثبت ۲۰۰ میلیمتر بارندگی در دشتی؛ ۱۸۸ واحد مسکونی خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی با شکرگزاری به درگاه الهی بابت نزول رحمت باران، اظهار کرد: بارش‌های اخیر که در برخی نقاط شهرستان حدود ۲۰۰ میلی متر برآورد شده موجب وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و بروز خسارات قابل توجه در حوزه‌های مختلف شده است.

فرماندار دشتی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی افزود: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته سیلاب تاکنون به ۱۸۸ واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد کرده است.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیند مستندسازی خسارات، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید هرچه سریع‌تر فرم‌های خسارت ناشی از سیل را تکمیل و به فرمانداری ارسال کنند تا روند پیگیری و جبران خسارات بدون تأخیر انجام شود.

مقاتلی با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌ها در مدیریت بحران تصریح کرد: دوگانه کردن ۲۰ نانوایی جهت مواقع بحران اقدامی ارزشمند از سوی دولت بوده است که بخشی از این نانوایی‌ها به صورت آزمایشی وارد مدار شده‌اند و انتظار داریم تمامی آنها فعال شوند چرا که نقش مهمی در تأمین نیاز مردم در شرایط اضطراری دارند.

فرماندار دشتی ضمن تقدیر از حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر از همان ساعات اولیه در سطح شهرستان و تشکر از همه دستگاه های عضو مدیریت بحران شهرستان افزود: در حال حاضر مشکل آب و برق در تمام نقاط شهرستان برطرف شده و خدمات‌رسانی به روال عادی بازگشته است.

وی تاکید کرد: امیدواریم با تدابیر در نظر گرفته شده در سریع ترین زمان ممکن امکان جبران خسارات ناشی از سیلاب اخیر فراهم گردد.