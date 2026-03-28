به گزارش خبرگزاری مهر، فضه سادات حسینی، مجری و گوینده رادیو و تلویزیون در یادداشتی به فقدان رهبرشهیدمان و یاد و خاطره ایشان در نزد خانواده معظم شهدا اشاره کرد. متن این یادداشت بدین شرح است:

امکان نداشت محضر خانواده معظم شهیدی باشیم و از حضرت آقا، بابای عزیز فرزندان شهدا صحبتی نشود. ناخودآگاه صحبتمان به این سمت میرفت.

از دیدارهای خانواده شهدا با حضرت آقا تا هدایا و دلجویی‌ها و… ، بخش شیرینی از گفتگوهایمان پیرامون همین موضوع بود: آقای مهربانمان. برخی از حسرت دیدار می‌گفتند و چشم‌انتظاری، و برخی خاطرات دیدار را نقل می‌کردند. قدیم‌ترها حضرت آقا منزل خانواده شهدای چند شهیدی و شهدای مسیحی و … رفته بودند، بعدتر هم شد دیدار خانواده شهدای مدافع حرم با حضرت آقا و … فصل مشترکش احترام بی‌حد حضرت آقا به خانواده‌های معظم و معزز شهدا بود.

بچه‌های شهدا آقا را پدر خود می‌دانستند، حتی از پدر عزیزتر. در مراسم‌ها هم چه روضه‌ها و چه دیدارها، همیشه خانواده‌های شهدا گل سرسبد و زینت‌بخش حسینیه امام خمینی(ره) بودند.

در برنامه ما در همه این سال‌ها هم همین بود، حتما خاطرات دیدار آقا نقل می‌شد و یا اینکه اگر ایشان را دیدید به ایشان چه می‌خواهید بگویید؟! و … حتی دو سه تا از خانواده‌های فرماندهان شهید از نامه‌های درگوشی‌شان به حضرت آقا و پاسخ روح‌بخش ایشان برایمان گفته بودند. برخی نامه‌ها و درخواست‌ها را هم بنابر توانمان و لطف دوستانمان به دفتر حضرت آقا رساندیم و الحمدلله انجام شد.

بارها هم پیش آمد و درخواست کردیم مقابل دوربین برنامه با آقا جانمان صحبت کنند و قول دادیم در حد توانمان پیگیر باشیم به آقای شهیدمان برسد. بخصوص از خانواده‌های عزیز فرماندهان لبنانی که جنس تعلقشان به حضرت آقا عجیب بوده و هست، به تعبیر خودشان «سید القائد».

خدا شاهد است که آن روزها ذره‌ای با خودمان فکر نمی‌کردیم که فقط چند ماه بعد وسط جنگ و زیر بمب و موشک، دوباره برویم سراغ راش‌های تصاویر لبنان و حالا پیام خانواده‌های عزیز شهدای مقاومت را خطاب به حضرت آقا بصورت یکجا پخش کنیم، ولی دیگر آقا بین ما نباشند…

آقایمان در بهشت باشند و ما…

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست…

آقاجان ما هنوز باورمان نمی‌شود حدود یک ماه است شما دیگر روی زمین و کنار ما نفس نمی‌کشید.

فقط همه دلخوشی‌مان این است که صاحبمان به‌زودی بیایند و شما همراه ایشان و سایر شهدای عزیز و سرافراز رجعت کنید.