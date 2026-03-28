مایحتاج مورد نیاز برای تشرف ۱۰ میلیون زائر به مشهد تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شریعتمداری اظهار کرد: تامین و توزیع برنج، مرغ، گوشت قرمز، روغن، شکر، قند و فرآورده های لبنی به میزان مورد نیاز با پیش بینی تشرف ۱۰ میلیون زائر طی ایام تعطیلات نوروزی انجام شده است.

سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی گفت: ایجاد غرفه های فروش میوه و تره بار و ارزاق عمومی، راه اندازی هشت نانوایی در خیابان های اطراف حرم مطهر و تشدید نظارت ها با به کارگیری بیش از ۱۰۰ بازرس با مشارکت صنوف مختلف از جمله این اقدامات است.

وی همچنین از برخورد جدی تعزیرات حکومتی با گران فروشی، کم فروشی، احتکار و فروش اجناس تقلبی و تشدید نظارت های بهداشتی به ویژه در رستوران ها، آب میوه فروشی ها و اغذیه فروشی ها خبر داد.

شریعتمداری با اشاره به استقبال از زائران و مسافران نوروزی افزود: در تمام مسیرهای ورودی به مشهد، ایستگاه راه آهن و پایانه مسافربری، ایستگاه های استقبال از زائران و مسافران نوروزی با مشارکت دستگاه های اجرایی، تشکل های مردم نهاد و شهرداری مشهد فعال است و خدمات متنوعی در این ایستگاه‌ها به زائران مضجع شریف حضرت رضا علیه السلام ارائه می شود.

سخنگوی ستاد اجرایی اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی گفت: در سطح شهر مشهد به‌ ویژه خیابان‌های منتهی به حرم مطهر بیش از ۱۰۰ نفر از داوطلبان مردمی با استقرار در ۱۱ پایگاه راهنمای زائر در شارستان، میدان بیت المقدس، چهاراه دانش، نواب صفوی، پایانه امام رضا علیه السلام، راه آهن، چهارراه شهدا، مسجد ملاهاشم، میدان ۱۷ شهریور، ابتدای جاده نیشابور و قوچان از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب زائران را راهنمایی می کنند و توزیع محصولات فرهنگی و گردشگری را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: این تدابیر و اقدامات ویژه برای رفاه حال زائران عزیز تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.