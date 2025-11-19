به گزارش خبرگزاری مهر، دیروز و در حاشیه اجلاس COP۳۰ در شهر بلم برزیل نشست مشترکی با حضور صدیقه ترابی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست و کاوه زاهدی، نماینده ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)و همچنین نماینده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این نشست روند پیشرفت و پیگیری پروژه‌های صندوق اقلیم سبز (GCF) مورد بررسی قرار گرفت. صدیقه ترابی در این جلسه بر ضرورت تقویت تعاملات و افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در فرایندهای تصمیم‌گیری مربوط به پروژه‌ها، به‌ویژه در زمینه انتخاب مشاوران و تیم‌های فنی تأکید کرد.



چالش‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر اجرای برخی پروژه‌ها در این نشست مطرح و بر لزوم رفع سریع آنها برای جلوگیری از تأخیرات بیشتر تأکید شد.



نماینده FAO نیز در این جلسه با اشاره به محدود شدن منابع مالی جهانی در حوزه اقلیم، بر اهمیت تسریع در امضا، تکمیل و ادامه اجرای پروژه‌های GCF تأکید کرد و خواستار پیگیری منظم و هماهنگ اقدامات از سوی طرف ایرانی شد. در پایان طرفین بر ادامه هماهنگی‌ها و جلسات فنی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها توافق کردند.