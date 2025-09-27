شهدای دفاع مقدس چراغ روشن مسیر انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد استیکی

ظهر شنبه در مراسمی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در مسجد امام رضا شهر زاویه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان افزود: هوشمندی و تدبیر امام خمینی (ره) در رهبری و فرماندهی جنگ، به ویژه دستور تاریخی ایشان برای شکستن حصر آبادان، نقش بی‌بدیلی در پیروزی‌های جبهه انقلاب داشت که نشان‌دهنده رویکرد استراتژیک و مدیریت مدبرانه ایشان بود.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدای سپاه انقلاب اسلامی با اشاره به شخصیت سردارشهدای دفاع مقدس چراغ روشن مسیر انقلاب اسلامی هستند سلامی و فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: شهیدان دفاع مقدس، شمع‌های روشنگر مسیر انقلاب اسلامی، سرمایه‌های عظیم و سربازان وفاداری برای مقام معظم رهبری بودند که با فداکاری و ایثار خود، امنیت و استقلال کشور را تضمین کردند.

سردار استیکی با نقل خاطراتی از شهید زین‌الدین افزود: شهدا همواره مقید به انجام صحیح تکالیف خود بودند و از هیچ تلاشی برای دفاع از میهن و انقلاب دریغ نکردند، دشمنان از همان آغاز انقلاب برنامه‌ریزی کردند تا ایران را درگیر بحران‌های مختلف کنند و به این طریق ما را ضعیف نگه دارند، اما زمانی که ناکامی خود را در مقابله مستقیم با نظام اسلامی دیدند، به فکر تجزیه نظام افتادند.

وی با اشاره به جانفشانی بیش از ۲۰ هزار شهید در پاکسازی کردستان، بیان کرد: این فداکاری‌ها مانع از تجزیه کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب شد و همبستگی ملی را حفظ کرد.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدای سپاه انقلاب اسلامی همچنین به نقش معنویت و امدادهای غیبی در موفقیت‌های رزمندگان اشاره و تصریح کرد: عامل پیروزی تنها توپ و تانک نبود بلکه ایمان و معنویت رزمندگان، همراه با فرماندهی کارآمد، موجب فتح قله‌های افتخار شد.

سردار استیکی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه غزه، تاکید کرد: در این جنگ نیز مانند دوران دفاع مقدس، آمریکا به کمک اسرائیل شتافت، مشابه آنچه که در زمان جنگ تحمیلی علیه ایران، آمریکا از عراق حمایت می‌کرد.