دفاع مقدس مفهومی برگرفته از جهاد و حفظ ارزش‌های اسلامی است

خمین - نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: دفاع مقدس تجلی مفاهیم عمیق دینی همچون جهاد در راه خدا و پاسداری از ارزش‌های اصیل اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات پیش از ظهر سه شنبه در آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه امیدان شهرستان خمین اظهار کرد: اتخاذ رویکردی منفعلانه در برابر تهدیدهای دشمن تنها به جسارت بیشتر نظام سلطه منجر می‌شود و موضعی فعال و بازدارنده، ضامن حفظ عزت ملی خواهد بود.

وی افزود: شهرستان خمین، زادگاه بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی، پس از نجف‌آباد اصفهان، دومین شهرستان کشور از نظر تعداد شهدای تقدیمی به نظام است.

بیات با اشاره به شباهت ماهوی میان جنگ تحمیلی هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: وجه مشترک هر دو نبرد، مقدس بودن آن‌هاست، چراکه دفاع در هر دو عرصه با هدف صیانت از اسلام، مردم و استقلال کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: مدارس باید پایگاه تربیت نسلی باشند که با روحیه مقاومت، مسئولیت‌پذیری و ایمان به ارزش‌های اسلامی، آینده‌ساز کشور باشند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هشت سال دفاع مقدس نه‌تنها یک تجربه نظامی، بلکه الگویی فرهنگی و اعتقادی است که باید در نسل جدید نهادینه شود.

وی افزود: دفاع مقدس مفهومی برگرفته از جهاد در راه خدا و حفظ ارزش‌های اسلامی است که نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ایمان دینی و مقاومت ملی در برابر تهدیدات خارجی است.

