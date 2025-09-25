به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سبزی صبح پنجشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه عکس هفته دفاع مقدس اداره و فرهنگ و ارشاد زرندیه اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم و ارزشمندی برای گرامیداشت و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای والامقام، جانبازان و رزمندگان دلاور این سرزمین است.

وی افزود: این ایام صفحه‌ای پرافتخار و بی‌نظیر در تاریخ ملت ایران است که با ایثار، شجاعت و فداکاری جوانان این مرز و بوم رقم خورده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حمایت از برنامه‌های فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس تأکید کرد و گفت پیگیری امور فرهنگی و هنری در راستای حفظ یاد و خاطره شهدا در اولویت اقدامات است.

حجت الاسلام سبزی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های دفاع مقدس از جمله عکس در شهرستان زرندیه، نقش مهمی در زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت دارد و به نسل جوان این فرصت را می‌دهد تا با جان‌مایه و ارزش‌های دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان نسل‌های گذشته و آینده، پیام مقاومت، عشق به وطن و ارزش‌های انسانی را به تصویر می‌کشند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم و مسئولان فرهنگی موظفیم در حفظ و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده کوشا باشیم تا روح ایثار و فداکاری همیشه در جامعه زنده بماند و باعث تقویت همبستگی ملی و امید به آینده‌ای بهتر شود.

وی گفت: نمایشگاه دفاع مقدس، فضایی برای تجدید عهد با شهدا و یادآوری مسئولیت سنگینی است که بر دوش همه ما قرار دارد.

حماسه‌های دوران جنگ تحمیلی همانند سند زنده تاریخ حفظ و ترویج شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرندیه نیز گفت: این نمایشگاه با همکاری کانون بسیج هنرمندان، برگزار شده است تا فرهنگ ایثار و شهادت را پاس داشته و این ارزش‌های والای دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کنیم.

اصغر مظفری ادامه داد: تصاویر به نمایش درآمده، روایتگر لحظات مختلف و حماسه‌های دوران جنگ تحمیلی است که باید به عنوان سند زنده تاریخ حفظ و ترویج شود.

وی افزود: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه دایر است و از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا با حضور خود از این محفل هنری بازدید کرده و بیشتر با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.

مظفری بیان کرد: امید است این رویداد فرهنگی بتواند نقش مهمی در ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و ارتقای روحیه وطن‌دوستی در میان اقشار مختلف مردم ایفا کند.