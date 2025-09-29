دفاع مقدس روایت مقاومت یک ملت در برابر جبهه استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی صبح یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس با عنوان «سنگر» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: نمایشگاه آثار دفاع مقدس تنها بخش کوچکی از جلوههای ایثار، مقاومت و فداکاری مردان و زنان این سرزمین را به تصویر میکشد، ابعاد این حماسه عظیم بهقدری گسترده است که انعکاس کامل آن در قالب نمایشگاه یا روایتهای تصویری و مکتوب امکانپذیر نیست.
امام جمعه غرق آباد با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان افزود: بازدیدهای دانشآموزی از این نمایشگاه فرصت مغتنمی برای آشنایی نسل آینده با واقعیتهای جنگ تحمیلی و مفاهیم ارزشی دفاع مقدس است و آثار معنوی آن در روح و ذهن آنان ماندگار خواهد بود.
حجت الاسلام سلطانی با بیان اینکه دفاع مقدس نماد مقاومت یک ملت تنها در برابر جبهه متحد استکبار بود، اظهار کرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران در حالی در برابر رژیم بعث عراق ایستاد که قدرتهای جهانی بهطور مستقیم و غیرمستقیم از صدام حمایت میکردند، در آن زمان، از میان ۲۰۵ کشور دنیا، تنها سه کشور سوریه، لیبی و کره شمالی در کنار ایران قرار گرفتند که آنها نیز حمایت قابل توجهی در حوزه نظامی ارائه نکردند.
وی افزود: در مقابل، آمریکا و دیگر قدرتهای غربی و شرقی تمامی امکانات خود را برای پشتیبانی از صدام بسیج کرده بودند و آنچه در حقیقت رخ داد، جنگ تمامعیار یک ملت با جهان سلطه بود.
امام جمعه غرق آباد، جهاد و حضور در جبهه را از برترین درجات بندگی دانست و گفت: میدان نبرد دفاع مقدس، جایگاه انسانهایی است که با اخلاص و ایثار قدم در راه دفاع از وطن گذاشتند و با نثار جان خود، امنیت امروز کشور را رقم زدند.
وی تأکید کرد: خون پاک شهدا، عزت، استقلال و امنیت کنونی ایران را بیمه کرده است.
وی تاکید کرد: اکنون ما وظیفه داریم که با زنده نگه داشتن یاد شهدا و پاسداری از آرمانهای آنان، راه این عزیزان را ادامه داده و این افتخار و سربلندی را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
