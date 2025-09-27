آذریان: رمز پیروزی ما در دفاع مقدس وحدت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا آذریان با حضور در مجتمع آیه‌ها به مناسبت سالگرد عملیات ثامن الائمه که توسط لشکر ۷۷ خراسان انجام گرفت، با اشاره به نقش پررنگ وحدت میان نیروهای مسلح در پیروزی‌های دفاع مقدس اظهار کرد: حضرت امام (ره) همواره بر وحدت تأکید داشتند و این وحدت رمز پیروزی ما در دفاع مقدس بود.

مشاور فرماندهی نیروی زمینی ارتش، با حضور در مجتمع آیه‌ها به مناسبت سالگرد عملیات ثامن الائمه که توسط لشکر ۷۷ خراسان انجام گرفت، به تشریح اهمیت این عملیات و تأثیر آن بر تاریخ دفاع مقدس پرداخت.

وی با بیان اهمیت عملیات ثامن الائمه که به شکست حصر آبادان انجامید، بیان کرد: رژیم بعثی عراق با پشتیبانی ابرقدرت‌های شرق و غرب در تلاش بود تا با یک حمله ناجوانمردانه، خوزستان، خرمشهر و آبادان را ظرف چند روز اشغال کند و نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند اما دشمن از قدرت و اعتقادات نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم ایران بی‌خبر بود.

آذریان به ایستادگی نیروهای ایرانی در برابر دشمن اشاره کرد و گفت: خرمشهر که دشمن قصد داشت یک روزه آن را بگیرد، ۳۳ روز در برابر حملات ایستادگی کرد و آبادان نیز ۱۱ ماه در محاصره بود.

مشاور فرماندهی به نقش لشکر ۷۷ خراسان افزود: این حصر در نهایت با تدابیر مقام معظم رهبری و فرمان حضرت امام خمینی (ره) شکسته شد.

وی در طراحی و اجرای عملیات ثامن الائمه اشاره کرد و گفت: این عملیات با رمز نصر الله و فتح قریب آغاز شد و طی ۴۸ ساعت محاصره آبادان شکسته شد. نیروهای ما با غافلگیری دشمن، توانستند به سرعت عملیات را اجرا کنند و حدود ۱۵۰۰ نفر از نیروهای عراقی را اسیر کنند.

آذریان همچنین تأکید کرد که این عملیات نشان‌دهنده قدرت و اراده نیروهای مسلح ایران بود و افزود: اگر عملیات ثامن الائمه انجام نمی‌شد، قطعاً مراحل بعدی عملیات‌های بزرگ‌تر مانند فتح‌المبین و بیت‌المقدس شکل نمی‌گرفت.

وی همچنین از رسانه ملی صدا و سیمای خراسان رضوی تقدیر و تشکر کرد و بیان کرد: برگزاری چنین مراسماتی به یاد شهدای استان خراسان رضوی بسیار ارزشمند است.

آذریان خاطرنشان کرد: در طول ۱۱۱ سال گذشته، چهار جنگ بزرگ شامل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه رخ داده است. بررسی این جنگ‌ها نشان می‌دهد که در دو جنگ اخیر هیچ وجب از خاک جمهوری اسلامی ایران جدا نشده است.

مشاور فرماندهی به نقش لشکر ۷۷ خراسان با اشاره به قدرت دفاعی نیروهای مسلح و تدابیر مقام معظم رهبری، افزود: امروز نیروهای مسلح به جایگاه بالایی در دفاع از کشور رسیده‌اند و مردم باید بدانند که اگر دشمن بخواهد دست به اقداماتی بزند، هیچ تأثیری در روح و روان ملت ایران نخواهد داشت.

وی همچنین به نقش حمایت مردم از نظام و رزمندگان اشاره کرد و گفت: مردم عزیز باید همچنان پشتیبان انقلاب و رزمندگان باشند. عشق و ارادت مردم به نظام در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی به خوبی نمایان شد.