به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه، مرتضی تبریزی بهعنوان قائممقام این باشگاه معرفی و منصوب شد.
تبریزی که سابقه ارزشمندی در مدیریت تیمهای لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور دارد، قرار است در فصل جاری بهعنوان بازوی اجرایی باشگاه، در کنار قرمزپوشان کرمانشاهی حضور داشته باشد و روند فعالیتهای تیم را در لیگ دسته اول با قدرت بیشتری هدایت کند.
بر اساس این حکم، وی همچنین نماینده تامالاختیار باشگاه در حوزه صدور مجوز ملی نزد سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خواهد بود؛ مسئولیتی که اهمیت بالایی در مسیر حرفهای شدن و تثبیت جایگاه باشگاه بعثت دارد.
گفتنی است باشگاه بعثت کرمانشاه طی سالهای اخیر تلاش کرده با تقویت کادر مدیریتی و فنی، جایگاهی درخور در فوتبال کشور به دست آورد و انتخاب تبریزی بهعنوان قائممقام را میتوان گامی مهم در راستای تحقق این اهداف دانست.
