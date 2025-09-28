به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه، مرتضی تبریزی به‌عنوان قائم‌مقام این باشگاه معرفی و منصوب شد.

تبریزی که سابقه ارزشمندی در مدیریت تیم‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور دارد، قرار است در فصل جاری به‌عنوان بازوی اجرایی باشگاه، در کنار قرمزپوشان کرمانشاهی حضور داشته باشد و روند فعالیت‌های تیم را در لیگ دسته اول با قدرت بیشتری هدایت کند.

بر اساس این حکم، وی همچنین نماینده تام‌الاختیار باشگاه در حوزه صدور مجوز ملی نزد سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خواهد بود؛ مسئولیتی که اهمیت بالایی در مسیر حرفه‌ای شدن و تثبیت جایگاه باشگاه بعثت دارد.

گفتنی است باشگاه بعثت کرمانشاه طی سال‌های اخیر تلاش کرده با تقویت کادر مدیریتی و فنی، جایگاهی درخور در فوتبال کشور به دست آورد و انتخاب تبریزی به‌عنوان قائم‌مقام را می‌توان گامی مهم در راستای تحقق این اهداف دانست.