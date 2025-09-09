ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان مصاف بعثت و سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال کشور (لیگ آزادگان)، تیم بعثت کرمانشاه در هفته سوم این مسابقات پذیرای تیم پرقدرت سایپا تهران خواهد بود.

این دیدار روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه، رأس ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود و تمامی هواداران کرمانشاهی می‌توانند به‌صورت رایگان از نزدیک تماشاگر این رقابت حساس باشند. حضور بانوان و آقایان در ورزشگاه بلامانع بوده و باشگاه بعثت از عموم مردم برای حمایت از نماینده فوتبال استان دعوت به عمل آورده است.

تیم فوتبال بعثت کرمانشاه که فصل جدید لیگ آزادگان را پرانرژی آغاز کرده، در هفته نخست این رقابت‌ها با پیروزی خانگی توانست شروعی امیدوارکننده داشته باشد و در هفته دوم نیز با کسب تساوی ارزشمند خارج از خانه به روند مثبت خود ادامه داد. نماینده کرمانشاه اکنون با ۴ امتیاز در رده ششم جدول لیگ دسته یک قرار گرفته است.

دیدار برابر سایپا تهران برای شاگردان بعثت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که این مسابقه می‌تواند فرصت مناسبی برای تثبیت جایگاه تیم در جمع مدعیان و جلب حمایت پرشور هواداران باشد. مسئولان باشگاه بعثت نیز بر این باورند که حضور پرشور تماشاگران کرمانشاهی در ورزشگاه آزادی می‌تواند به‌عنوان یار دوازدهم نقش مؤثری در موفقیت تیم ایفا کند.

باشگاه بعثت کرمانشاه در پایان با شعار «یک شهر، یک تیم، یک ضربان» از تمامی هواداران دعوت کرد تا در روز مسابقه با حضور در ورزشگاه آزادی، نماینده شایسته استان در لیگ دسته یک را یاری کنند.