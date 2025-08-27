برگزاری دیدار بعثت کرمانشاه و شهرداری نوشهر در هفته اول لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال ایران با برگزاری دیدار حساس میان بعثت کرمانشاه و شهرداری نوشهر آغاز میشود. این مسابقه روز جمعه ۷ شهریورماه از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این دیدار نخستین حضور رسمی تیم بعثت کرمانشاه در لیگ آزادگان فصل جاری است و هواداران فوتبال استان کرمانشاه انتظار دارند نمایندهشان با کسب نتیجه مطلوب، شروعی پرقدرت در رقابتها داشته باشد.
گفتنی است لیگ دسته اول فوتبال کشور، موسوم به لیگ آزادگان، از اهمیت ویژهای برای تیمهای حاضر برخوردار است و نتایج هفتههای ابتدایی نقش تعیینکنندهای در مسیر موفقیت آنان دارد. دیدار بعثت کرمانشاه مقابل شهرداری نوشهر میتواند آغازگر رقابتهای پرشور این فصل باشد و توجه فوتبالدوستان استان و کشور را به خود جلب کند.
نظر شما