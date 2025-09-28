خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب - زهرا اسکندری: انتشارات معارف در سالهای اخیر توجه ویژهای به آثاری با موضوعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشته است. انتشار کتاب «ضاحیه» در همین چارچوب معنا پیدا میکند. نویسنده تلاش کرده است با استفاده از قالب داستانی، بخشی از واقعیتهای کمتر گفتهشده جنگ اطلاعاتی در خاورمیانه را بازآفرینی کند. انتخاب عنوان «ضاحیه» نیز بیارتباط با بستر اصلی حوادث نیست؛ منطقهای در جنوب بیروت که سالها بهعنوان پایگاه حزبالله لبنان شناخته میشود و بارها هدف عملیات اطلاعاتی و نظامی رژیم اسرائیل بوده است.
داستان از جایی آغاز میشود که شخصی به نام علیهان در باکو وارد همکاری با موساد میشود. او با ایفای نقش یک جاسوس، موفق میشود اطلاعاتی حیاتی در زمینه ساخت موشکهای حزبالله، سامانههای ارتباطی جدید از جمله پیجرها، و حتی جزئیات فوقمحرمانه درباره ترددها و دسترسیهای سید حسن نصرالله به دست آورد. این اطلاعات در اختیار مأموران موساد در تلآویو قرار میگیرد.
مدیریت این عملیات بر عهده فردی به نام آرسن است که در مقر موساد در تلآویو مأموریت دارد تا دادههای دریافتی از علیهان را تحلیل کند. نقش کلیدی دیگر در روایت بر عهده دبورا، یکی از مأموران زن موساد است که توانمندیهای ویژهای در حوزه عملیات دارد. مأموریت اصلی او حذف علیهان پس از تخلیه اطلاعاتی است تا راه هرگونه افشاگری بسته شود.
اما روند ماجرا مطابق پیشبینیهای اولیه پیش نمیرود. علیهان زودتر از موعد به تهدید مرگ خود پی میبرد و موفق میشود از هتلی که در آن تحت مراقبت است، فرار کند. دبورا نیز در لحظه حساس، به دلیل درگیری در اتاق مجاور، فرصت تیراندازی و پایاندادن به کار او را از دست میدهد.
فرار علیهان نقطه عطفی در داستان است. او با پیامی نجاتبخش از سوی فردی ناشناس، از حلقه تعقیب موساد خارج میشود؛ هرچند که از این لحظه به بعد دیگر برای موساد مهرهای سوخته محسوب میشود.
در ادامه، شخصیت جدیدی به نام عماد وارد میدان میشود. او مأمور امنیتی ایرانی است که بهطور غیرمنتظرهای مسئولیت حفظ جان علیهان و بازجویی از او را بر عهده میگیرد. عماد به سرعت درمییابد که هارد همراه علیهان حاوی اطلاعاتی بسیار حساس است؛ از جمله ساعتهای دقیق رفتوآمد سید حسن نصرالله، مشخصات مخفیگاهها و حتی جزئیات مربوط به تسلیحات حزبالله.
تحقیقات نشان میدهد که این اطلاعات از طریق یک منبع لبنانی در اختیار علیهان قرار گرفته است. فردی که نقش دلال اطلاعاتی را ایفا میکند و با شبکههای مختلف در ارتباط است. در روند بازجوییها، مشخص میشود نفوذ به حلقه اول تیم حفاظتی سید حسن نصرالله نیز صورت گرفته و شخصی به نام فیصل، اطلاعات محرمانه را در اختیار موساد گذاشته است.
این کشف، ماجرا را وارد مرحلهای حساستر میکند. عماد ناچار میشود با ابوعلی جواد، یکی از محافظان اصلی و معتمد سید حسن نصرالله، تماس بگیرد و او را در جریان ابعاد این نفوذ قرار دهد.
از این مرحله، داستان به سمت یک رویارویی اطلاعاتی تمامعیار پیش میرود. نیروهای امنیتی ایرانی و لبنانی تصمیم میگیرند علیهان را به تهران منتقل کنند، اما در این مسیر با سوءقصدی مواجه میشوند و او به بیمارستان منتقل میشود. همزمان، عماد مأموریت مییابد به سرعت خود را به بیروت برساند و با ابوعلی دیدار کند.
در لبنان، نیروهای حفاظت حزبالله پس از بررسیهای داخلی، سرانجام فرد نفوذی را شناسایی و دستگیر میکنند. افشای خیانت فیصل، ضربه سنگینی به شبکه امنیتی حزبالله وارد میآورد. او حتی محل پنجمین مخفیگاه سید حسن نصرالله را که بهشدت سری و محرمانه بود، در اختیار موساد قرار داده بود.
اما همین دستگیری، بهنوعی هشداری برای موساد محسوب میشود. آنان که از فاششدن این حلقه نفوذ آگاه میشوند، تصمیم میگیرند عملیات حذف را زودتر از زمانبندی پیشبینیشده اجرا کنند.
بخش پایانی روایت به لحظات پرتنشی اختصاص دارد که نیروهای ایرانی و لبنانی در تلاشاند مکانی امن برای فرمانده حزبالله انتخاب کنند. در همین حین، انفجاری مهیب رخ میدهد. موساد با اجرای شتابزده نقشه خود، موفق میشود سید حسن نصرالله را هدف قرار دهد.
این نقطه، اوج رمان است. نویسنده با بهرهگیری از تعلیق و ضرباهنگ تند، مخاطب را درگیر صحنهای میکند که نتیجه آن، شهادت رهبر حزبالله لبنان است.
علیرضا سکاکی در نگارش «ضاحیه» از ترکیب دو شیوه بهره برده است: روایت مستند و داستانی. از یک سو، بسیاری از جزئیات و موقعیتها بر پایه واقعیات میدانی و الگوهای شناختهشده عملیات اطلاعاتی طراحی شدهاند؛ از سوی دیگر، شخصیتپردازی و گفتوگوها رنگ و بوی داستانی دارند تا جذابیت ادبی اثر حفظ شود.
رمان «ضاحیه» را میتوان در چند سطح تحلیل کرد: این اثر نشان میدهد که نبرد اطلاعاتی میان رژیم اسرائیل و محور مقاومت تا چه حد چندلایه و حساس است. حتی کوچکترین رخنه امنیتی میتواند به پیامدهای بزرگ ختم شود.
کتاب برای مخاطبان ایرانی و منطقهای فرصتی است تا از زاویهای متفاوت به حوادث پیرامون حزبالله و تقابل با موساد نگاه کنند.
«ضاحیه» نوشته علیرضا سکاکی با انتشار از سوی نشر معارف، روایتی داستانی از یکی از حساسترین عرصههای رویارویی در خاورمیانه، یعنی نبرد اطلاعاتی میان موساد و حزبالله لبنان، ارائه میدهد. کتاب با استفاده از عناصر تعلیق، شخصیتپردازی و بازنمایی دقیق فضاهای شهری و امنیتی، مخاطب را تا پایان درگیر خود نگه میدارد.
این روایت اگرچه در قالب داستان بیان میشود، اما درونمایه آن بازتابدهنده واقعیتهای پنهانی است که سالهاست بخشی از مناسبات سیاسی و امنیتی منطقه را شکل دادهاند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
مأمور بدون هیچ مقاومتی روی زمین میافتد و افرادی که در این صحنه هستند هراسان پا به فرار میگذارند؛ اما من ناتوان و رنجور در جایم میخکوب شده ام و پاهایم به زمین چسبیده است. به چشمان سرخ پسر جوان نگاه میکنم که صورتش را با چفیهای سفید پوشانده است و صدای خفهاش را از پشت چفیه به گوش همه میرساند: این انتقام خون خانوادهمه… خواهر کوچکم، برادر هشت ماههام، پدر و مادرم مرگ بر اسرائیل!»
مرد جوان حالا به چشمان من نگاه میکند و بی آنکه بخواهد فرصت را از دست دهد به سمتم میدود. نفس کوتاهی میکشم و تندتند کلماتی را که در سر دارم زیر لب زمزمه میکنم «آرامشی ابدی بدیشان ارزانی دار، ایزدا؛ و فروغ جاودان را بر آنان بتابان پروردگارا، سرودی در صهیون زیبنده توست، و در اورشلیم نذری بهر تو به جا خواهد آمد. نیایشم را بشنو؛ هرآنچه گوشتین است به سوی تو خواهد آمد؛ آرامشی ابدی بدیشان ارزانی دار، ایزدا، و فروغ جاودان را… بر آنان…. بتابان.»
کتاب «ضاحیه» اثر علیرضا سکاکی در ۳۲۸ صفحه توسط نشر معارف منتشر شده است. این اثر به بهای ۲۴۵ هزار تومان عرضه شده است.
