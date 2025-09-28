شهادت سید حسن نصرالله مسیر جبهه مقاومت را متوقف نکرد

حجت الاسلام هادی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح تحولات منطقه‌ای و آینده‌نگاری راهبردی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی حساس و تأثیرگذار در غرب آسیا قرار دارد که تحلیل تحولات پیرامونی بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی آن ناقص خواهد بود.

کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: در روزهای اخیر، فعال‌سازی مکانیزم «اسنپ‌بک» در چارچوب برجام، نه به عنوان عاملی تعیین‌کننده در اقتصاد کلان، بلکه به عنوان حلقه‌ای از زنجیره فشارهای گسترده غرب برای محدود کردن ایران تفسیر می شود که این اقدام در بستر رقابت‌های راهبردی قدرتها و در آستانه تغییرات بزرگ بین‌المللی رخ داده و نشان می‌دهد که دشمنان به دنبال تضعیف ایران پیش از شکل‌گیری نظم بین‌المللی جدید هستند.

تحلیلگر مسائل سیاسی ابراز کرد: نقش آفرینی ایران در معادلات امنیتی منطقه، از مقاومت در لبنان تا حضور در سوریه و عراق، باعث شده تا محور مقابل، ایران را مانعی جدی برای تحقق اهداف خود ببیند.

وی ادامه داد: شهادت فرماندهان بزرگی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله، اگرچه ضایعه‌ای دردناک است، اما گواهی بر این واقعیت است که استمرار جبهه مقاومت، وابسته به افراد نیست، بلکه برآمده از اراده‌ای الهی و مردمی است که تاریخ‌ساز شده است.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) اذعان کرد: دشمن با این ترورها به دنبال ایجاد شکاف و توقف حرکت مقاومت بود، اما غافل از آنکه این شهادت‌ها، مسیر خونینی را تقویت می‌کند که سال‌ها پیش ترسیم شده و به پیروزی‌های بزرگتر منجر خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران باید با درک عمیق از این نقشه راه، به تقویت انسجام داخلی و همبستگی منطقه‌ای ادامه دهد.

حجت الاسلام شجاعی گفت: در سطح کلان‌تر، جهان به سمت تنش‌های گسترده‌تری در حال حرکت است و تشدید درگیری در اوکراین، افزایش حضور ناتو در اروپای شرقی و رزمایش‌های مشترک روسیه و چین، همگی نشانه‌های آماده‌باش برای یک رویارویی بزرگتر هستند.

وی اضافه کرد: در این میان، ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و توانمندی‌های دفاعی، هدف فشارهای پیش‌دستانه قرار گرفته است تا یا کاملاً حذف شود یا آنقدر تضعیف گردد که نتواند در جنگ آینده نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

کارشناس مسائل سیاسی اذعان کرد: تحلیل‌های راهبردی حاکی از آن است که قدرت‌های غربی می‌کوشند پیش از درگیر شدن کامل در تقابل با روسیه و چین، «مسئله ایران» را حل کنند که با این حال، تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در سخت‌ترین شرایط مقاومت کرده، بلکه همواره جایگاه خود را به عنوان بازیگری اصلی در غرب آسیا و یکی از قطب‌های تأثیرگذار جهانی ارتقا داده است.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: آینده‌نگاری راهبردی مبتنی بر این ظرفیت‌ها حکم می‌کند که ایران با هوشیاری و درک صحیح از تحولات جهانی، ضمن تقویت بنیه دفاعی و اقتصادی خود، بر دیپلماسی فعال و تقویت اتحادهای منطقه‌ای تمرکز کند و حفظ این جایگاه برتر، تنها با وحدت ملی و دوری از اختلاف‌افکنی‌های داخلی در برابر پروژه جنگ ترکیبی دشمنان ممکن خواهد بود.