به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه جلسه شورای شهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای مقاومت در ایران، یمن، عراق، لبنان و سایر کشورها، تأکید کرد: همان‌طور که آقای چمران فرمودند، همه مردم آزاده دنیا افتخار می‌کنند به داشتن چنین پرچمدارانی.

وی با اشاره به روز ایمنی و آتش‌نشانی که فردا برگزار می‌شود، این روز را به آتش‌نشانان شجاع تبریک گفت و افزود: به خصوص در این جنگ ۱۲ روزه، آتش‌نشانان افتخارات ویژه‌ای آفریدند. همچنین به رئیس کمیته ایمنی شورا، جناب آقای بابایی عزیز هم تبریک ویژه داریم. ان‌شاءالله شهرداری تهران در کارهایی که برای پرسنل آتش‌نشانی آغاز کرده موفق شود و آن‌ها را به خوبی ادامه دهد و گزارش مناسبی هم در این خصوص ارائه کند.

نادعلی در ادامه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در آغاز سال تحصیلی و هم‌زمان با هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ایشان بار دیگر مانند یک معلم، موضوعات مرتبط با غنی‌سازی، اهمیت انرژی هسته‌ای و مسائل مربوط به آن را برای مردم توضیح دادند. این نشان می‌دهد که کم‌کاری‌هایی در این حوزه صورت گرفته و مردم باید بدانند اگر هزینه‌ای داده می‌شود، برای چه موضوع ارزشمندی است.

سخنگوی شورا در پایان پیشنهادی را مطرح کرد: اگر آقای چمران صلاح بدانند خوب است در یکی از دانشگاه‌هایی که شهدای زیادی در حوزه هسته‌ای تقدیم کرده، یعنی دانشگاه شهید بهشتی و به‌ویژه دانشکده مهندسی این دانشگاه، مراسمی برگزار شود. در این مراسم هم یاد شهدای هسته‌ای گرامی داشته می‌شود و هم بازدیدی از دانشگاه خواهیم داشت. اگر نظر مساعد باشد، بنده پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم.