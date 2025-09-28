زنان باردار لبنیات فله ای مصرف نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، لبنیات فله به دلیل داشتن مقادیر بالای اسیدهای چرب اشباع نسبت به شیر پاستوریزه کم‌چرب، خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن از جمله چاقی، دیابت نوع دو و بیماری‌های قلبی‌ـ‌عروقی را افزایش می‌دهد. همچنین شیرهای خام و غیرپاستوریزه می‌توانند عامل انتقال بیماری‌هایی مانند تب مالت و سل باشند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: شیر کم‌چرب پاستوریزه به دلیل دارا بودن کلسیم، فسفر و ویتامین‌های محلول در آب با قابلیت جذب بالاتر، ارزش غذایی بیشتری نسبت به شیر پرچرب دارد. بر این اساس، توصیه می‌شود لبنیات فله و پرچرب از سبد غذایی به‌ویژه زنان باردار حذف و لبنیات پاستوریزه کم‌چرب جایگزین شود.