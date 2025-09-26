مصرف لبنیات در دوران بارداری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا،دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد مصرف لبنیات در دوران بارداری اعلام کرد: لبنیات از جمله شیر، ماست و پنیر، سرشار از مواد مغذی نظیر پروتئین، کلسیم، فسفر، پتاسیم، ویتامین A، ویتامین B12 و ویتامین B2 است که در دوران بارداری برای سلامت مادر و رشد صحیح جنین ضروریاند.
بر همین اساس، توصیه میشود زنان باردار روزانه بین ۳ تا ۴ واحد لبنیات کمچرب را در رژیم غذایی خود بگنجانند. این میزان مصرف نهتنها موجب بزرگ شدن غیرطبیعی جنین نمیشود، بلکه با تقویت سیستم ایمنی، استحکام استخوانها و دندانها، و تأمین نیازهای تغذیهای مادر و جنین، نقش کلیدی در سلامت بارداری دارد.
دفتر بهبود تغذیه جامعه تأکید کرد: پرهیز از لبنیات در دوران بارداری میتواند سلامت مادر و جنین را به خطر بیندازد و پیروی از باورهای نادرست در این زمینه توصیه نمیشود.
