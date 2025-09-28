به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، آژانس امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) از تشدید بحران گرسنگی در نوار غزه خبر داد.

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط کمیته بین‌المللی نجات، از هر سه کودک ساکن غزه، یک کودک به مدت 24 ساعت کامل بدون غذا می‌ماند.

این وضعیت در سایه ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه این منطقه از هفتم اکتبر 2023 رخ می‌دهد.

از سوی دیگر امروز مجتمع پزشکی ناصر در شهر خان ‌یونس نوار غزه اعلام کرد که یک نوزاد در نتیجه سوء تغذیه و نبود درمان به شهادت رسیده است.

پیش از این نیز فیلیپ لازارینی، کمیسرکل آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، نسبت به تشدید بحران انسانی در غزه هشدار داد و اعلام کرد که از آغاز جنگ تاکنون حدود ۴ هزار کودک دچار قطع عضو شده‌اند؛ آماری که غزه را به بزرگ‌ترین کانون قربانیان کودک با قطع عضو در جهان بدل کرده است.

براساس اعلام آنروا، این آمار بخشی از بحرانی گسترده‌تر است که شامل هزاران مورد قطع اندام و جراحات شدید دیگر می‌شود. بیمارستان‌های محلی در ماه‌های اخیر با موجی از جراحی‌های اضطراری روبه‌رو بوده‌اند که اغلب به قطع عضو منتهی شده است. همچنین گزارش‌های پزشکی از موارد فراوان آسیب‌های جدی در ستون فقرات و مغز از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حکایت دارد.