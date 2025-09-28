شهادت نوزاد ۲ ماهه فلسطینی بر اثر شدت گرسنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عید ابوجامع نوزاد دو ماه و نیمه فلسطینی به دلیل شدت قحطی در نوار غزه و سوءتغذیه در بیمارستان ناصر واقع در خان یونس به شهادت رسید.

پیش از این نیز آژانس امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) از تشدید بحران گرسنگی در نوار غزه خبر داده بود.

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط کمیته بین‌المللی نجات، از هر سه کودک ساکن غزه، یک کودک به مدت ۲۴ ساعت کامل بدون غذا می‌ماند. تاکنون تعداد زیادی از کودکان و نوزادان فلسطینی به دلیل نبود مواد غذایی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند.