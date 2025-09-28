خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: بنیامین نتانیاهو در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با هو شدن از سوی رهبران و سران کشورهای جهان به خاطر جنایت های این رژیم در غزه، سخنان خود را با ادعاهایی علیه ایران و مبارزان محور مقاومت آغاز کرد. نتانیاهو گروه‌های مقاومت در عراق را مستقیماً تهدید کرد و قول داد که آنها را هدف قرار دهد.

تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به گروه های مقاومت عراق که حاکی از تعدی آشکار به حاکمیت عراق است با واکنش «فواد حسین» وزیر خارجه عراق مواجه شد. به گفته فواد حسین، حمله به هر شهروند عراقی به مثابه حمله به تمام عراق خواهد بود.

در همین راستا با «سید عباس موسوی» نماینده دبیرکل جنبش نجباء عراق در ایران به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن در ادامه می‌آید؛

نتانیاهو در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنان خود را با ادعاها و تهدیدهایی علیه ایران و مبارزان محور مقاومت از حماس و حزب الله و انصارالله گرفته تا مقاومت عراق آغاز کرد. چرا نتانیاهو دست به تهدید مقاومت عراق زده است؟

ملت عراق و گروه های مقاومت به تهدید نتانیاهو افتخار می‌کنند؛ زیرا تهدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد حملات گروه‌های مقاومت عراق در حمایت از فلسطین که طی دو سال گذشته علیه مراکز نظامی و امنیتی و اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی در سواحل بحر المیت، حیفا و قلب این رژیم غاصب انجام شده، چقدر دردناک و مؤثر بوده است. حملات گروه های مقاومت عراق در تاریخ ثبت شده و دشمن صهیونیستی به خوبی از آنها آگاه است.

رژیم اشغالگر قدس می‌داند که گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق دائماً در حال تکامل هستند و قوی‌تر و منسجم‌تر شده‌اند. گروه های مقاومت عراق تهدیدی برای این رژیم نامشروع هستند و مانع از دستیابی این رژیم جعلی به هدف استراتژیک خود (از نیل تا فرات) شده اند؛ هدفی که تل آویو از چند دهه پیش تاکنون برای اجرای آن دست و پا می زند.

موضع رسمی ملت عراق و گروه های مقاومت نسبت به این تهدید چیست؟

تهدید نتانیاهو علیه مقاومت عراق اولاً تجاوز آشکار به حاکمیت دولت عراق و مردم عزیز این کشور است. دوماً گروه های مقاومت عراق و مردم قاطعانه و بدون ذره‌ای شک معتقد هستند که این تهدید آشکار نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل با چراغ سبز آمریکا انجام شده است. سوما این تهدید صرف نظر از اجرایی شدن آن، حمله‌ای به گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق و حامیان آن و همچنین حاکمیت عراق و مردم آن است که در زمان مناسب به آن پاسخ داده خواهد شد. چهارما تهدید نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس موجب افزایش قدرت، پایداری و عزم گروه های مقاومت عراق خواهد شد. این تهدید ناچیز هرگز مقاومت عراق را منزوی نخواهد کرد بلکه برعکس، مقاومت با پویایی و سرزندگی به مسیر خود ادامه خواهد داد.

تهدید نتانیاهو در آستانه سالروز شهادت سرور شهیدان محور مقاومت اسلامی سید حسن نصرالله انجام شد که یادآوری شهادت ایشان در راه اصول و آرمان‌های والا بود و همین امر، عزم پیروان راهش را تقویت می کند. گروه های مقاومت راه شهید نصرالله را دنبال خواهند کرد و برای اهداف او جان خواهند داد تا به یکی از این دو هدف دست پیدا کنند؛ پیروزی یا شهادت.

پس از این تهدید، آینده مقاومت عراق را چطور می بینید؟

معتقدیم که درگیری مستقیم با رژیم صهیونیستی، گروه‌های مقاومت عراق را باتجربه‌تر و ماهرتر می‌کند و آینده آنها را در تمام سطوح روشن و امیدوارکننده خواهد ساخت. ما انتظار تلفات انسانی و شهادت برخی از رهبران و مسئولان را داریم. این یک اتفاق طبیعی در تمام نبردها علیه نیروهای شر است. اما در نهایت، به خواست خدا، پیروزی از آن ما خواهد بود. در فرهنگ و باور ما این است که حتی خون شهدا راه ما را روشن می‌کند، به ما برکت می‌دهد و حالتی از روشنایی را در روح به وجود می آورد. آنچه مهم است و واقعاً به پیروزی منجر می‌شود، بقا، پایداری و استقامت گروه‌های مقاومت است.