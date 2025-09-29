خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: بنیامین نتانیاهو در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با هو شدن از سوی رهبران و سران کشورهای جهان به خاطر جنایت های این رژیم در غزه، سخنان خود را با ادعاهایی علیه ایران و مبارزان محور مقاومت آغاز کرد. نتانیاهو گروه‌های مقاومت در عراق را مستقیماً تهدید کرد و قول داد که آنها را هدف قرار دهد.

تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به گروه های مقاومت عراق که حاکی از تعدی آشکار به حاکمیت عراق است با واکنش «فواد حسین» وزیر خارجه عراق مواجه شد. به گفته فواد حسین، حمله به هر شهروند عراقی به مثابه حمله به تمام عراق خواهد بود.

در همین راستا با فراس الیاسر، عضو شورای سیاسی جنبش نجباء به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را مطالعه می کنید؛

نتانیاهو در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنان خود را با ادعاها و تهدیدهایی علیه ایران و مبارزان محور مقاومت از حماس و حزب الله و انصارالله گرفته تا مقاومت عراق آغاز کرد. چرا نتانیاهو دست به تهدید مقاومت عراق زده است؟

واضح است که اسرائیل نیروهای مقاومت عراق را در نظر می‌گیرد، به ویژه از آنجایی که عراق منطقه‌ای مهم برای مفهوم «اسرائیل بزرگ» است. به نظر می‌رسد که این رژیم حضور مقاومت در عراق را مانعی می‌داند که باید تضعیف شود. رژیم صهیونیستی باتوجه به اینکه بسیاری از گزینه های خود را در طول یک سال و نیم گذشته به کار گرفته است، گزینه‌های زیاد دیگری در عراق ندارد. صهیونیست ها نگران قدرت مقاومت عراق هستند و از رشد قابلیت‌های آن می‌ترسند.

آیا با این ادعاها و تهدیدات نتانیاهو، مقاومت عراق گوشه گیر و منزوی خواهد شد؟

تهدیدهای آمریکا و اسرائیل علیه مقاومت عراق ادامه دارد و ما قبلاً تهدیدهایی مبنی بر ترور دریافت کرده‌ایم. آنچه نتانیاهو گفته است به هیچ وجه واقعیت را تغییر نمی‌دهد، زیرا او در تلاش است تا زمان بخرد و پیروزی خیالی را که وجود ندارد، به بازار عرضه کند. اگر مقاومت بی‌اثر بود، آن احمق، آن را تهدید نمی‌کرد. مقاومت با واقعیت سازگار می‌شود و انعطاف‌پذیر است.

مقاومت اکنون برای هرگونه شرایط اضطراری یا حمله‌ای آماده می‌شود و اطلاعاتی در مورد تحرکات نظامی و امنیتی آمریکا و اسرائیل در منطقه و به ویژه عراق در اختیار دارد. این امر مقاومت را در حالت آماده‌باش قرار می‌دهد، چرا که می‌داند رزمندگان مقاومت دارای بانک اهداف فراوانی هستند که منافع آمریکا و متحدانش را تهدید می‌کنند.

موضع رسمی ملت عراق و گروه های مقاومت نسبت به این تهدید چیست؟

وزارت امور خارجه عراق لحن تهدیدآمیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرد. این تهدیدات، میزان افولی را که نظام جهانی استکبار با آن مواجه است، آشکار می‌کند.

پس از این تهدید، آینده مقاومت عراق را چطور می بینید؟

مسلماً فشارهایی از سوی طرف‌های خارجی و داخلی بر مقاومت عراق وارد می‌شود و آمریکا به دنبال اعمال فشار بر مقاومت با ابزارهای مختلف در داخل عراق است، اما همه می‌دانند که مقاومت، سپر عراق است. ما معتقدیم که مقاومت دارای پشتوانه مردمی است.