مقاومت عراق توانایی آسیب زدن به اسرائیل را دارد؛ نتانیاهو ترسیده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: بنیامین نتانیاهو در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با هو شدن از سوی رهبران و سران کشورهای جهان به خاطر جنایت های این رژیم در غزه، سخنان خود را با ادعاهایی علیه ایران و مبارزان محور مقاومت آغاز کرد. نتانیاهو گروه‌های مقاومت در عراق را مستقیماً تهدید کرد و قول داد که آنها را هدف قرار دهد.

تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به گروه های مقاومت عراق که حاکی از تعدی آشکار به حاکمیت عراق است با واکنش «فواد حسین» وزیر خارجه عراق مواجه شد. به گفته فواد حسین، حمله به هر شهروند عراقی به مثابه حمله به تمام عراق خواهد بود.

در همین راستا با ابورضا العنزی، مسئول گردان‌های «جندالامام» در حشد شعبی عراق به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را مطالعه می کنید؛

نتانیاهو در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنان خود را با ادعاها و تهدیدهایی علیه ایران و مبارزان محور مقاومت از حماس و حزب الله و انصارالله گرفته تا مقاومت عراق آغاز کرد. چرا نتانیاهو دست به تهدید مقاومت عراق زده است؟

مقاومت عراق پس از نبرد طوفان الاقصی و وقایع بعد از آن، قابلیت‌هایش را توسعه داده و خود را بازسازی کرده است. مقاومت در حال حاضر توانایی آسیب رساندن به رژیم صهیونیستی را دارد، به همین دلیل نتانیاهو ترسیده و دست به تهدید گروه های مقاومت عراق زده است.

آیا با این ادعاها و تهدیدات نتانیاهو، مقاومت عراق گوشه گیر و منزوی خواهد شد؟

مقاومت عراق ممکن است با برخی چالش‌ها یا فشارها روبه رو شود اما روحیه بالا و عزم راسخ آن، مقاومت را قادر می‌سازد تا بر سخت‌ترین شرایط غلبه کند و هرگز گوشه گیر و منزوی نخواهد شد. تهدید گروه های مقاومت عراق از سوی نتانیاهو که نخست وزیر وحشی‌ترین و دیکتاتورترین رژیم جهان است، کاملاً طبیعی به نظر می رسد.

موضع رسمی ملت عراق و گروه های مقاومت نسبت به این تهدید چیست؟

از سوی سیاستمدارانی که به وابستگی و وفاداری به مقاومت و محور مقاومت معروف هستند موضع قاطعی اتخاذ شده است. در مقابل، سیاستمدارانی هم هستند که از آنچه اتفاق می‌افتد استقبال می‌کنند و آرزوی سقوط این جبهه مبارک را دارند. این شرایط نشان می‌دهد چه کسی در کنار مقاومت ایستاده و چه کسی از شکست آن شادمان است.

مقاومت عراق چه بازدارندگی برای این کشور ایجاد کرده و همچنان ایجاد خواهد کرد؟

قدرت مقاومت از قدرت مردم و اعتقاد عمیق آنها به ضرورت مقابله با بی‌عدالتی و استبداد سرچشمه می گیرد. مردم سرافراز عراق، به ویژه مردم آزاده جنوب، در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که مظهر غیرت، عزم و جهاد هستند. آنها در برابر صدام ظالم و باند جنایتکارش ایستادند و حماسه‌های قهرمانانه‌ای را رقم زدند. امروز، مقاومت، اراده خود را با استعانت از میراث ناگسستنی مبارزه و پایداری، تقویت می کند.

پس از این تهدید، آینده مقاومت عراق را چطور می بینید؟

برای پاسخ به این سوال، آینده مقاومت عراق پس از تهدید بی ارزش نتانیاهو، سخن فرمانده جهادگر و الهام دهنده آزادگان و مقاومت، حاج قاسم سلیمانی را یادآوری می کنم که گفت: «قطعاً، همه چیز خوب است».