  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸

آکسیوس: ترامپ به توافق آتش‌بس در غزه ظرف ۲ روز آینده امیدوار است

آکسیوس: ترامپ به توافق آتش‌بس در غزه ظرف ۲ روز آینده امیدوار است

آکسیوس خبر داد که ترامپ در مصاحبه ای با این وبگاه، ابراز امیدواری کرد که توافق آتش‌بس در غزه ظرف ۲ روز آینده اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به وبگاه خبری آکسیوس اعلام کرد که مذاکرات بر سر طرح ادعایی واشنگتن برای پایان دادن به جنگ غزه «در مراحل پایانی خود» است؛ وی سپس ابراز امیدواری کرد که پس از دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران صهیونیست در کاخ سفید، ظرف ۲ روز آینده توافقی اعلام شود.

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلفنی با باراک راوید خبرنگار آکسیوس، در این خصوص مدعی شد: همه برای رسیدن به توافق گرد هم آمده‌اند، اما ما باید آن را به سرانجام برسانیم. اگر این کار را انجام دهیم، روز بزرگی برای اسرائیل و خاورمیانه خواهد بود. این اولین فرصت برای صلح واقعی در خاورمیانه خواهد بود. اما ما باید اول آن را به سرانجام برسانیم.

دونالد ترامپ اضافه کرد: همکاری کشورهای عربی در این زمینه فوق‌العاده بود و حماس نیز با آنها همراه است. [حماس] احترام زیادی برای جهان عرب قائل است. جهان عرب خواهان صلح است.

باراک راوید خبرنگار آکسیوس که در کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی صحبت می‌کرد، ادعا کرد که ترامپ امیدوار است در جلسه فردا دوشنبه توافقی را نهایی کند و آن را همان روز یا روز بعد اعلام کند.

کد خبر 6605176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها