۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی را مجددا اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی را رفع کردند.

شورای نگهبان ایراداتی به مواد ۱۳ و ۱۷ این لایحه مطرح کرده بود که اصلاح شد.

کد خبر 6604421
زهرا علیدادی

