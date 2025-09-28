گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکرآزاد در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد سال اول قانون برنامه هفتم توسط دولت را اعلام وصول کرد و گفت: مطابق با تبصره ۲ بند الف ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور مطابق با ترتیبات مقرر در ماده ۱۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه مقننه ارسال شده که به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام؛

در اجرای مفاد ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به پیوست تعداد ۹ عنوان گزارش مشتمل بر ۴۹ جلد به شرح عناوین جدول پیوست، به عنوان مجموعه گزارش‌های عملکرد سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت تقدیم حضور می‌گردد.

همانگونه که استحضار دارید دولت چهاردهم از ابتدای تشکیل، قانون برنامه را ملاک عمل خود قرار داده و همواره یکی از موضوعات اولویت‌دار هیئت دولت، تحقق اهداف و تکالیف قانون برنامه است. حجم عظیم پیگیری‌ها، سازماندهی دستگاه‌ها، هدایت برنامه‌ها و منابع و تدوین، تصویب و ابلاغ حجم زیادی از آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی قانون برنامه در این دولت با هیچکدام از برنامه‌ها و دولت‌های گذشته قابل مقایسه نیست.

گزارش عملکرد سال اول قانون برنامه ماحصل مجموعه تلاش‌های وزرا، روسای دستگاه اجرایی و کارشناسان دولت است که با همکاری ناظرین مالی و اجرایی و هدایت شورای عالی راهبری برنامه، تهیه و تدوین گردیده است. در این گزارش‌ها تلاش شده تا ضمن تبیین عملکردها و اقدامات دستگاه‌های مسئول در قانون برنامه، تصویر شفافی از وضع موجود برنامه و ظرفیت‌های سنوات بعدی ارائه شود تا ان‌شاءالله بتوانیم با کمک مجلس شورای اسلامی تصمیمات مناسبی برای سال‌های آتی اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اتخاذ نماییم.

ماموریت نیکزاد به کمیسیون‌ها برای بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، بعد از اعلام وصول گزارش عملکرد یک ساله دولت در اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، گفت: در ایامی که نمایندگان در حوزه های انتخابیه حضور داشتند، جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طبق قانون، بنده و تعدادی از همکاران همچون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشتند. دولت گزارش عملکرد یکساله اجرای قانون برنامه را به موقع به مجلس تقدیم کرد. شاه‌بیت بررسی این موضوع، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس با وزارتخانه مربوطه است تا عملکرد دولت در یک سال اجرای برنامه هفتم بررسی شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون‌ها در جلساتی با وزارتخانه ها و مسئولان، عملکرد دولت در این حوزه را بررسی کنند و سپس گزارش آن را به مجلس و صحن ارائه کنند. تلفیق این گزارش نیز بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.