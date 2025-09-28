تخصیص کود کشاورزی مرحله اول مهر ماه ۱۴۰۴ در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن زارعیان در این باره گفت: بر اساس ابلاغیه مدیریت امور زراعت و طبق جدول اعلامی، مقادیر مشخصی از کود اوره جهت توزیع در شهرستانهای مختلف استان از جمله ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، مهریز، میبد، یزد و زارچ در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با همکاری سازمان جهادکشاورزی، اقدامات لازم برای تأمین و توزیع بهموقع کود در دستور کار قرار گرفته و حوالههای بالای پنج تن نیز با هماهنگی شهرستانها صادر خواهد شد.
به گفته این مسئول، تمامی فرآیند تخصیص و توزیع کود از طریق سامانه جامع الکترونیکی به نشانی www.payeshkood.ir انجام میشود که این امر مدیریت کشت و توزیع نهادهها را دقیق و هدفمند کرده است.
وی همچنین تأکید کرد: ذخایر کافی نهاده موردنیاز در انبارهای استان موجود بوده و کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند.
زارعیان در پایان از کشاورزان خواست ضمن بهرهگیری بهینه از کودهای تخصیص یافته، توصیههای فنی کارشناسان را مورد توجه قرار دهند تا علاوه بر افزایش بهرهوری، حفاظت از خاک و منابع آبی استان نیز تضمین شود.
