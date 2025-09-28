شهردار خارگ: مسیر تحول و ارتقای نظام آموزشی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری عصر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش جزیره با قدردانی از تلاش‌های «فاطمه ندیم‌زاده» مدیر پیشین آموزش و پرورش جزیره، اظهار کرد: ایشان با صداقت، خلوص نیت و تلاش خستگی‌ناپذیر توانستند خدمات ارزشمندی در مسیر قانون‌مداری، نظم و توسعه آموزش و پرورش خارگ ارائه دهند و نمونه‌ای واقعی از کار جهادی باشند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت «حمید مال‌الهی» به‌عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش جزیره افزود: انتظار می‌رود با مدیریت جدید، کاستی‌های گذشته جبران و گام‌های موثرتری در مسیر تحول و ارتقای نظام آموزشی برداشته شود.

شهردار خارگ همچنین بر حمایت مجموعه مدیریت شهری از حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: شورا و شهرداری خارگ همواره پشتیبان آموزش و پرورش هستند و آمادگی دارند در جهت بهبود سطح آموزشی و فرهنگی جزیره همکاری همه‌جانبه داشته باشند.

آیین تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش جزیره خارگ با حضور شهردار خارگ، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، جمعی از مسئولان محلی و فرهنگیان برگزار شد.