فرمانده سپاه خارگ: خدمت فرهنگیان در جزیره جهادگونه و نیازمند حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سیروس حیاتی عصر یکشنبه در مراسم معارفه مدیر آموزش و پرورش خارگ با اشاره به جایگاه استراتژیک این جزیره اظهار داشت: خارگ از نخستین روزهای جنگ تحمیلی همواره در تیررس دشمن بعثی بود و بیش از ۴۰۰ بار مورد حمله قرار گرفت، اما مقاومت مردم، فرهنگیان و دانشآموزان سبب شد نام خارگ بهعنوان نماد پایداری در تاریخ ماندگار شود.
وی با تجلیل از شهدا، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری افزود: در شرایطی که منازل و اماکن بارها بمباران میشد، کلاسهای درس تعطیل نشد. معلمان و دانشآموزان خارگی در سختترین شرایط ایستادگی کردند و این برگ زرینی در تاریخ آموزش و پرورش کشور است.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ نقش فرهنگیان جزیره را کمنظیر توصیف کرد و گفت: خدمت در خارگ با توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و مشکلات رفتوآمد، کاری جهادگونه است و فرهنگیان با ایثار و ازخودگذشتگی این رسالت خطیر را بر دوش میکشند.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود تصریح کرد: مسئولان استانی و کشوری باید برای ارتقای وضعیت حقوقی و رفاهی فرهنگیان خارگ تدابیر ویژهای اتخاذ کنند. بسیاری از معلمان دور از خانواده و در شرایط دشوار خدمت میکنند و این ایثار نیازمند حمایت جدی است.
سرهنگ حیاتی در ادامه با قدردانی از تلاشهای «فاطمه ندیمزاده» مدیر سابق آموزش و پرورش خارگ، گفت: ایشان سالها با حضور مستمر و تلاش بیوقفه توانستند آموزش و پرورش جزیره را در مسیر توسعه قرار دهند و نامی نیک از خود بر جای بگذارند.
وی در پایان با آرزوی موفقیت برای مدیر جدید آموزش و پرورش خارگ خاطرنشان کرد: مجموعه بسیج در همه زمینهها پشتیبان آموزش و پرورش است، چرا که باور داریم اگر آموزش و پرورش در وضعیت مطلوب باشد، توسعه، امنیت و پیشرفت خارگ نیز تضمین خواهد شد.
