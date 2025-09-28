مدیر عملیات عمومی خارگ: خدمات آموزشی در خارگ ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده یکشنبه شب در مراسمی که به مناسبت تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش جزیره برگزار شد، ضمن تقدیر ویژه از زحمات خانم «ندیم‌زاده»، مدیر پیشین این اداره، خدمات چهار ساله ایشان را الگویی ارزشمند از تعهد، پشتکار و مسئولیت‌پذیری دانست.

دشتی‌زاده با اشاره به نقش حیاتی آموزش و پرورش در توسعه جزیره گفت: خانم ندیم‌زاده طی چهار سال گذشته با حضور مستمر، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی با معلمان و کارکنان توانستند مسیر آموزش و پرورش خارگ را در شرایط گوناگون استحکام ببخشند و نمونه‌ای موفق از مدیریت جهادی و اثرگذار ارائه دهند.

وی افزود: خدمات ارزشمند ایشان تنها محدود به مدیریت اجرایی نبود؛ بلکه با ایجاد هماهنگی میان خانواده‌ها، فرهنگیان و نهادهای محلی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه زیرساخت‌های مدارس و توجه ویژه به آموزش دانش‌آموزان شد.

مدیر عملیات عمومی خارگ با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌ها و نهادها تصریح کرد: تلاش‌های خانم ندیم‌زاده نشان داد که با همدلی، مدیریت دقیق و حضور فعال در میادین مختلف، می‌توان چالش‌های آموزشی در مناطق دورافتاده و جزیره‌ای مانند خارگ را پشت سر گذاشت و موفقیت‌های چشمگیری رقم زد.

دشتی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت‌های توسعه‌ای و برنامه‌های نوآورانه ایشان در حوزه مدرسه‌سازی، تجهیز مدارس و برگزاری کلاس‌های ویژه کنکور و تقویتی برای دانش‌آموزان، نقطه عطفی در ارتقای کیفیت آموزش جزیره خارگ به شمار می‌رود و تجربه‌ای ارزشمند برای مدیران آینده خواهد بود.

وی در ادامه افزود: نقش فرهنگیان و معلمان جزیره در همراهی با مدیریت ایشان، با بهره‌گیری از رهنمودها و برنامه‌ریزی‌های دقیق، سبب شد که آموزش و پرورش خارگ در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار قرار گیرد و دانش‌آموزان این جزیره بتوانند از فرصت‌های آموزشی برابر بهره‌مند شوند.

دشتی‌زاده در پایان ضمن قدردانی مجدد از ندیم‌زاده و آرزوی موفقیت برای مدیر جدید آموزش و پرورش، بر اهمیت استمرار همکاری جمعی و هم‌افزایی تمامی نهادها و خانواده‌ها در مسیر توسعه آموزش و پرورش جزیره تأکید کرد و گفت: تجربیات چهار ساله ایشان چراغ راهی برای آینده خواهد بود و همواره الهام‌بخش تمامی دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت در خارگ خواهد ماند.