سرپرست آموزش و پرورش خارگ: همدلی محور پیشرفت جزیره است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مالالهی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش جزیره خارگ، با قدردانی از خدمات «ندیمزاده» مدیر پیشین، گفت: خدمت در آموزش و پرورش خارگ مسئولیتی بزرگ و افتخارآمیز است و امیدوارم با همدلی همکاران، همراهی خانوادهها و حمایت جامعه محلی، مسیر توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش جزیره را ادامه دهیم.
مالالهی با اشاره به اهمیت نقش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش افزود: ارتقای کیفیت آموزشی، توانمندسازی معلمان و توسعه زیرساختهای آموزشی از اولویتهای اصلی ماست و تلاش خواهد شد فرصتهای آموزشی برابر و مناسب برای تمامی دانشآموزان فراهم شود.
وی همچنین بر بهرهگیری از تجارب ارزشمند مدیران پیشین و ادامه برنامههای توسعهای تأکید کرد و گفت: دستاوردهای گذشته الگویی برای ما خواهد بود تا مسیر رشد و پیشرفت آموزش و پرورش جزیره با قوت و انگیزه ادامه یابد.
سرپرست جدید آموزش و پرورش خارگ در پایان با قدردانی از حمایت مسئولان محلی، خانوادهها و نهادهای مرتبط، برای فرهنگیان و دانشآموزان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد و بر اهمیت همکاری جمعی و همافزایی تمامی دستاندرکاران در پیشبرد اهداف آموزشی تأکید کرد.
