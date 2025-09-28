به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خواجه عصر یکشنبه در آیین معارفه مدیر آموزش و پرورش خارگ با قدردانی از تلاشهای ندیمزاده اظهار کرد: ایشان با تعهد و پشتکار فراوان در مسیر ارتقای آموزش و پرورش خارگ گام برداشتند و رضایتمندی فرهنگیان و خانوادهها حاصل این تلاشهاست.
وی با بیان برخی مشکلات آموزشی جزیره خاطرنشان کرد: انتقالهای مکرر فرهنگیان بهویژه نیروهای جوان و تازهکار موجب کاهش کیفیت آموزشی در مدارس خارگ شده است. بسیاری از معلمان تنها یک یا دو سال پس از شروع فعالیت، تقاضای انتقال میدهند، در حالی که دانشآموزان جزیره نیازمند استمرار خدمات آنان هستند.
رئیس شورای شهر خارگ همچنین بر لزوم توجه به حوزههای پرورشی و ورزشی تأکید کرد و گفت: وجود صنایع نفتی در خارگ نباید مانع ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به دانشآموزان شود. انتظار میرود مدیریت جدید آموزش و پرورش استان و شهرستان این موضوعات را بهصورت ویژه پیگیری کند.
خواجه در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مدیر جدید آموزش و پرورش خارگ تصریح کرد: شورای شهر همواره حامی دستگاه تعلیم و تربیت بوده و آماده همکاری برای ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی جزیره است.
آیین تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش جزیره خارگ با حضور علی دانشور، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، جمعی از مسئولان محلی، فرهنگیان و اعضای شورای شهر برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات «فاطمه ندیمزاده»، «حمید مالالهی» بهعنوان مدیر جدید آموزش و پرورش خارگ معرفی شد.
