به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جیدیونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید که این کشور در حال بررسی تامین موشکهای دوربرد «تاماهاوک» برای اوکراین است.
پیشتر چند رسانه غربی از جمله والاستریتژورنال و تلگراف گزارش داده بودند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته گذشته، به طور موردی و مشخص خواستار این نوع تسلیحات شده است.
به نوشته والاستریت، ترامپ با این طرح مخالفت نکرده و حتی از برداشتن محدودیتهای استفاده کییف از تسلیحات ساخت آمریکا در حمله به عمق خاک روسیه استقبال هم کرده اما در طول آن جلسه هیچگونه تعهدی نداده است. به نوشته آکسیوس، ترامپ پیشتر با تامین این موشک برای اوکراین مخالفت کرده بود.
ونس در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن در حال بررسی فروش این موشکها به سایر اعضای ناتو است تا آنها بتوانند آن را در اختیار کییف قرار دهند، گفت: ما قطعاً این موضوع را بررسی میکنیم.
وی پس از فشار مجری فاکسنیوز درباره تشدید احتمالی تنش در صورت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی آمریکا، گفت که «ترامپ در نهایت خط مشی واشنگتن را تعیین خواهد کرد.»
کیث کلاگ، فرستاده ویژه ترامپ که او نیز دیروز با فاکسنیوز گفتگو کرد، با تایید اینکه زلنسکی از ترامپ درخواست «تاماهاوک» کرده است، گفت که «تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.»
برد این موشک تا ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر برآورد شده و میتواند به کلاهک هستهای نیز مجهز شود. مسکو پیشتر بارها درباره تامین سلاح از غرب برای کییف هشدار داده و تاکید کرده است که این اقدام تغییری در نتیجه نهایی جنگ ایجاد نخواهد کرد و صرفاً به طولانی شدن و تشدید تنش منجر میشود و احتمال رویارویی مستقیم بین روسیه و ناتو را افزایش خواهد داد.
