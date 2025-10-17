مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره «تاماهاوک» به غرب هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز جمعه در سخنانی اعلام کرد: روز گذشته موضوع موشک‌های تاماهاوک در جریان مکالمه تلفنی بین روسای جمهور روسیه و ایالات متحده تا حدودی مورد بحث قرار گرفت.

مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه ارسال احتمالی موشک‌های تاماهاوک به اوکراین را اقدامی خصمانه تلقی خواهد کرد. یک حزب جنگ در اروپا فعال است و خواهان صلح و امنیت در این قاره نیست.

سرگئی ناریشکین، در ادامه اضافه کرد: غرب رویای احمقانه خود برای تحمیل شکست راهبردی به روسیه را رها نکرده است. غرب هدفی مبنی بر مهار توسعه کشورهای مستقل مشترک المنافع را پیگیری و دنبال می‌کند.