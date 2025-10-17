  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره «تاماهاوک» به غرب هشدار داد

مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره «تاماهاوک» به غرب هشدار داد

مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه هشدار داد: مسکو ارسال احتمالی «تاماهاوک» به اوکراین را خصمانه تلقی خواهد کرد؛ غرب هدفی مبنی بر مهار توسعه کشورهای مستقل مشترک المنافع را پیگیری و دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز جمعه در سخنانی اعلام کرد: روز گذشته موضوع موشک‌های تاماهاوک در جریان مکالمه تلفنی بین روسای جمهور روسیه و ایالات متحده تا حدودی مورد بحث قرار گرفت.

مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه ارسال احتمالی موشک‌های تاماهاوک به اوکراین را اقدامی خصمانه تلقی خواهد کرد. یک حزب جنگ در اروپا فعال است و خواهان صلح و امنیت در این قاره نیست.

سرگئی ناریشکین، در ادامه اضافه کرد: غرب رویای احمقانه خود برای تحمیل شکست راهبردی به روسیه را رها نکرده است. غرب هدفی مبنی بر مهار توسعه کشورهای مستقل مشترک المنافع را پیگیری و دنبال می‌کند.

