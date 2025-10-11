رایزنی زلنسکی و ترامپ درباره افزایش توان دفاعی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین امروز شنبه از رایزنی jgtkd با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد.
رئیسجمهور اوکراین در این خصوص گفت: گفتگوی خوب و سازندهای با رئیس جمهور ترامپ داشتم و موفقیت او در خاورمیانه (طرح توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه) را تبریک گفتم. من از تمایل ترامپ برای حمایت از اوکراین قدردانی میکنم.
ولودیمیر زلنسکی در این خصوص اضافه کرد: ما در مورد تقویت دفاع هوایی خود و توافقاتی که در این زمینه در حال آماده سازی هستیم، با یکدیگر صحبت کردیم. گزینههای خوبی برای افزایش توان دفاعی کشورمان مطرح شده است.
